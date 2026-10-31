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Información útil

Metro de Panamá anuncia horarios especiales por las fiestas patrias de noviembre

Las fiestas patrias traerán ajustes en los horarios de operación del Metro de Panamá.
Las fiestas patrias traerán ajustes en los horarios de operación del Metro de Panamá. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/10/2026 10:40
Los usuarios deberán tomar en cuenta los horarios especiales del Metro para planificar sus viajes durante noviembre.

El Metro de Panamá informó sobre los horarios especiales que aplicará durante algunos días de noviembre, con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias.

De acuerdo con el anuncio realizado a los usuarios, el servicio funcionará en un horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre.

Durante el resto del mes, el Metro mantendrá sus horarios habituales, establecidos de la siguiente manera:

Lunes a viernes: 5:00 a.m. a 11:00 p.m.
Sábados: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
Domingos y días feriados: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Se recomienda a los usuarios tomar en cuenta estos horarios al momento de planificar sus desplazamientos durante las celebraciones patrias.

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