Metro de Panamá anuncia horarios especiales por las fiestas patrias de noviembre

El Metro de Panamá informó sobre los horarios especiales que aplicará durante algunos días de noviembre, con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias.
De acuerdo con el anuncio realizado a los usuarios, el servicio funcionará en un horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre.
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Durante el resto del mes, el Metro mantendrá sus horarios habituales, establecidos de la siguiente manera:
Se recomienda a los usuarios tomar en cuenta estos horarios al momento de planificar sus desplazamientos durante las celebraciones patrias.
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