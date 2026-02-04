Mides inicia renovación y entrega de Tarjetas Clave Social para pagos de 2026

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció el inicio del proceso de renovación y entrega de Tarjetas Clave Social para los beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), como parte del primer período de pago correspondiente al año 2026.

De acuerdo con la entidad, la jornada contempla la renovación de 17,964 tarjetas y la emisión de 1,453 nuevas, con el objetivo de garantizar que cada usuario cuente con un medio de cobro actualizado, seguro, ágil y oportuno para acceder a sus beneficios.

El proceso se desarrollará del martes 3 al viernes 6 de marzo de 2026 en las direcciones regionales, provinciales y comarcales del Mides a nivel nacional. La institución informó que los beneficiarios serán contactados previamente por el personal de cada sede para coordinar la atención.