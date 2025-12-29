Moratoria de créditos educativos del Ifarhu entra en su etapa final

El Ifarhu detalló que la moratoria contempla facilidades especiales diseñadas para apoyar a los deudores, entre ellas la exoneración del 80% de los intereses morosos, debiendo pagar únicamente el 20% restante, además del capital y el fondo de reserva. Asimismo, se ofrece la opción de suscribir un Convenio de Pago mediante un abono inicial del 25% del interés moroso.La entidad reiteró su exhortación a las personas con créditos educativos en mora a aprovechar esta oportunidad para normalizar su situación financiera y evitar procesos legales, recordando que se trata de una medida temporal orientada a brindar alivio y promover el cumplimiento de las obligaciones crediticias.