Moratoria de créditos educativos del Ifarhu entra en su etapa final

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) hizo un llamado a los beneficiarios de créditos educativos en mora para que aprovechen la moratoria vigente, la cual vence el próximo 30 de diciembre, y no dejen pasar este beneficio que representa una oportunidad clave para regularizar su estado crediticio y aliviar su carga financiera.

La institución recordó que la medida estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025 y que, desde su inicio el 30 de junio hasta el 15 de diciembre, se ha logrado una recaudación de B/.792,066.86, lo que refleja el interés de los ciudadanos por ponerse al día con sus compromisos financieros.

De acuerdo con los datos oficiales, un total de 444 personas se han acogido a la moratoria, de las cuales 310 lo hicieron por la vía administrativa y 134 por la vía judicial. Este proceso ha permitido una exoneración acumulada de B/.868,613.40 en intereses morosos, generando un impacto significativo en la economía de los prestatarios.