Moratoria de créditos educativos del Ifarhu entra en su etapa final

Emiliana Tuñón
  • 29/12/2026 11:44
El Ifarhu instó a los beneficiarios con créditos en mora a no dejar pasar la moratoria antes de su vencimiento.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) hizo un llamado a los beneficiarios de créditos educativos en mora para que aprovechen la moratoria vigente, la cual vence el próximo 30 de diciembre, y no dejen pasar este beneficio que representa una oportunidad clave para regularizar su estado crediticio y aliviar su carga financiera.

La institución recordó que la medida estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025 y que, desde su inicio el 30 de junio hasta el 15 de diciembre, se ha logrado una recaudación de B/.792,066.86, lo que refleja el interés de los ciudadanos por ponerse al día con sus compromisos financieros.

De acuerdo con los datos oficiales, un total de 444 personas se han acogido a la moratoria, de las cuales 310 lo hicieron por la vía administrativa y 134 por la vía judicial. Este proceso ha permitido una exoneración acumulada de B/.868,613.40 en intereses morosos, generando un impacto significativo en la economía de los prestatarios.

El Ifarhu detalla facilidades de la moratoria para créditos educativos

El Ifarhu detalló que la moratoria contempla facilidades especiales diseñadas para apoyar a los deudores, entre ellas la exoneración del 80% de los intereses morosos, debiendo pagar únicamente el 20% restante, además del capital y el fondo de reserva. Asimismo, se ofrece la opción de suscribir un Convenio de Pago mediante un abono inicial del 25% del interés moroso.

La entidad reiteró su exhortación a las personas con créditos educativos en mora a aprovechar esta oportunidad para normalizar su situación financiera y evitar procesos legales, recordando que se trata de una medida temporal orientada a brindar alivio y promover el cumplimiento de las obligaciones crediticias.

