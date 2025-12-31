Panamá tendrá 12 días feriados nacionales en 2026 según calendario oficial

Panamá tendrá un total de 12 días feriados nacionales durante el año 2026, de acuerdo con el calendario oficial, el cual contempla diversas celebraciones y conmemoraciones de importancia histórica, cultural y religiosa para el país.

El calendario incluye fechas tradicionales que marcan hitos relevantes de la historia nacional, así como festividades ampliamente celebradas por la población, lo que impacta tanto en el sector público como en la actividad laboral y comercial.

Las autoridades recordaron que estos días feriados están regulados por la legislación vigente y son de cumplimiento obligatorio a nivel nacional, por lo que se exhorta a empleadores y trabajadores a tomar en cuenta estas fechas para la planificación de sus actividades durante el año.