  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Panamá tendrá 12 días feriados nacionales en 2026 según calendario oficial

El 2026 tendrá 12 días feriados nacionales oficialmente reconocidos en Panamá.
El 2026 tendrá 12 días feriados nacionales oficialmente reconocidos en Panamá. StartupStockPhotos / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/12/2026 11:41
Un total de 12 días feriados nacionales marcarán el calendario panameño en 2026, de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades competentes.

Panamá tendrá un total de 12 días feriados nacionales durante el año 2026, de acuerdo con el calendario oficial, el cual contempla diversas celebraciones y conmemoraciones de importancia histórica, cultural y religiosa para el país.

El calendario incluye fechas tradicionales que marcan hitos relevantes de la historia nacional, así como festividades ampliamente celebradas por la población, lo que impacta tanto en el sector público como en la actividad laboral y comercial.

Las autoridades recordaron que estos días feriados están regulados por la legislación vigente y son de cumplimiento obligatorio a nivel nacional, por lo que se exhorta a empleadores y trabajadores a tomar en cuenta estas fechas para la planificación de sus actividades durante el año.

Conozca los 12 feriados nacionales que tendrá Panamá en 2026

Enero

1 de enero: Año Nuevo

9 de enero: Día de los Mártires

Febrero

17 de febrero: Martes de Carnaval

Abril

3 de abril: Viernes Santo

Mayo

1 de mayo: Día del Trabajador

Noviembre

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia

10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre

8 de diciembre: Día de las Madres

20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá

25 de diciembre: Navidad

VIDEOS
Lo Nuevo