Calendario oficial de días festivos en Panamá para 2026

El Gobierno de Panamá publicó el calendario oficial de días festivos y no laborables correspondientes al próximo año, una guía fundamental para la planificación laboral, escolar y familiar. Aunque el país cuenta con numerosas fechas conmemorativas, solo algunas están reconocidas a nivel nacional como días de descanso obligatorio. La primera de ellas es el 1 de enero, con motivo del Año Nuevo.A continuación, el detalle de los feriados nacionales:<b>Enero</b>1 de enero: Año Nuevo9 de enero: Día de los Mártires<b>Febrero</b>17 de febrero: Martes de Carnaval<b>Abril</b>3 de abril: Viernes Santo<b>Mayo</b>1 de mayo: Día del Trabajador<b>Noviembre</b>3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia 10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos28 de noviembre: Independencia de Panamá de España<b>Diciembre</b>8 de diciembre: Día de las Madres20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá25 de diciembre: Navidad