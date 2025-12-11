Calendario oficial de días festivos en Panamá para 2026

20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá

8 de diciembre: Día de las Madres

28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

1 de mayo: Día del Trabajador

17 de febrero: Martes de Carnaval

9 de enero: Día de los Mártires

A continuación, el detalle de los feriados nacionales:

El Gobierno de Panamá publicó el calendario oficial de días festivos y no laborables correspondientes al próximo año, una guía fundamental para la planificación laboral, escolar y familiar. Aunque el país cuenta con numerosas fechas conmemorativas, solo algunas están reconocidas a nivel nacional como días de descanso obligatorio. La primera de ellas es el 1 de enero, con motivo del Año Nuevo.

Panamá define fechas de cierre público por celebraciones distritales en 2026

Asimismo, el Gobierno decretó las fechas en las que se celebran las fundaciones de los distritos y los días del santo patrono, fechas durante las cuales las comunidades realizan diversas festividades y conmemoraciones.

Para el año 2026, se establece el cierre de oficinas públicas nacionales y municipales en los siguientes distritos, según las fechas indicadas:

Enero

6 de enero

Nuestra Sra. de los Remedios, en el distrito de Remedios, provincia de Chiriquí

Los Santos Reyes, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos

15 de enero - Cristo de Esquipulas

Distrito de Chimán, provincia de Panamá

Distrito de Antón, provincia de Coclé

20 de enero

San Sebastián, distrito de Ocú, provincia de Herrera

San Carlos, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste

25 de enero - San Pablo Apóstol

Distrito de Mariato, provincia de Veraguas

Febrero

2 de febrero - Virgen de la Candelaria

Distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí

Distrito de Tonosí, provincia de Los Santos

Distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas

27 de febrero

Fundación del distrito de Colón, provincia de Colón

Marzo

19 de marzo - San José

Distrito de David, provincia de Chiriquí

Distrito de Tolé, provincia de Chiriquí

Distrito de Pesé, provincia de Herrera

Distrito de Soná, provincia de Veraguas

Abril

2 de abril - San Francisco de Paula

Distrito de Río de Jesús, provincia de Veraguas

17 de abril- Fundación del distrito de Changuinola

Mayo

15 de mayo

San Isidro Labrador, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste

Junio

13 de junio - San Antonio

Distrito de Barú, provincia de Chiriquí

24 de junio - San Juan Bautista

Distrito de Barú, provincia de Chiriquí

Distrito de Boquete, provincia de Chiriquí

Distrito de Chitré, provincia de Herrera

29 de junio - San Pedro

Distrito de Los Pozos, provincia de Herrera

Julio

13 de julio - Fundación del distrito

Distrito de Chepigana, provincia de Darién

Distrito de Pinogana, provincia de Darién

15 de julio - San Buenaventura

Distrito de Las Palmas, provincia de Darién

16 de julio - Virgen del Carmen

Distrito de Taboga, provincia de Panamá

Distrito de Donoso, provincia de Colón

Distrito de Bocas del Toro, provincia de Bocas del Toro

20 de julio - Virgen Santa Librada

Distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos

25 de julio - Santiago Apóstol

Distrito de Santiago, provincia de Veraguas

Distrito de Alanje, provincia de Chiriquí

Distrito de Natá, provincia de Coclé

25 de julio - San Cristóbal

Distrito de Chepo, provincia de Panamá

30 de julio - Fundación del Distrito

Distrito de San Miguelito, provincia de Panamá

Agosto

2 de agosto - Nuestra Señora de los Ángeles

Distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí

4 de agosto - Santo Domingo de Guzmán

Distrito de Parita, provincia de Herrera

10 de agosto- San Lorenzo

Distrito de Chagres, provincia de Colón

15 de agosto

Virgen del María de la Asunción, distrito de Santa María, provincia de Herrera

Fundación de Panamá, distrito de Panamá

16 de agosto - San Roque

Distrito de Olá, provincia de Coclé

Distrito de San Francisco, provincia de Veraguas

28 de agosto - San Agustín

Distrito de Los Santos, provincia de Los Santos

30 de agosto - Santa Rosa

Distrito Calobre, provincia de Veraguas

Septiembre

8 de septiembre - Consolidación de María

Distrito de Santa Isabel, provincia de Colón

12 de septiembre - Fundación de distrito

Fundación del distrito de La Chorrera

Fundación del distrito de Arraiján

13 de septiembre - Fundación del distrito

Fundación del distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí

18 de septiembre- Fundación del distrito

Fundación del distrito de Chame

14 de septiembre - Virgen de las Mercedes

Distrito de Guararé, provincia de Los Santos

28 de septiembre - San Miguel Arcángel

Distrito de Balboa, provincia de Panamá

29 de septiembre - San Miguel Arcángel

Distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí

Distrito de Atalaya, provincia de Veraguas

Octubre

1 de octubre - Fundación del distrito de Chagres

4 de octubre - Fundación del distrito de Dolega

18 de octubre - Fundación del distrito de Renacimiento

19 de octubre - Fundación del distrito de La Pintada

Noviembre

9 de noviembre - Grito de independencia de Santiago, provincia de Veraguas

12 de noviembre - Grito de independencia de Pocrí, provincia de Los Santos

14 de noviembre

Grito de independencia de La Mesa, provincia de Veraguas

Fundación del distrito de Montijo, provincia de Veraguas

20 de noviembre - San Félix, distrito de San Félix

25 de noviembre - Santa Catalina, distrito de Pedasí, provincia de Los Santos

Diciembre

3 de diciembre - San Francisco Javier

Distrito de Cañazas, provincia de Veraguas

4 de diciembre - Santa Bárbara

Distrito de Las Minas, provincias de Herrera

8 de diciembre - Inmaculada Concepción

Distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí

15 de diciembre - Inmaculada Concepción

Distrito de Penonomé, provincia de Coclé

27 de diciembre - Fundación de la Provincia

Distrito de La Palma, provincia de Darién