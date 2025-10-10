  1. Inicio
PANAMÁ

PASE-U: Estas son las regiones del país que ya han recibido el segundo pago

El IFARHU realiza el desembolso del segundo pago del PASE-U y distintos puntos del país.
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2025 09:35
El segundo pago del PASE-U se realiza de manera escalonada, beneficiando a estudiantes de primaria, premedia y media en todo Panamá.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inició desde la primera semana de octubre el desembolso del segundo pago del PASE-U en diversas provincias del país, culminando exitosamente en Los Santos y Herrera.

Desde el lunes 6 de octubre, los pagos se han extendido a las provincias de Colón, Darién y Tortí, y continuarán hasta el 17 de octubre.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que los pagos del PASE-U se realizan de manera escalonada, y que todavía no se ha podido efectuar el desembolso mediante ACH, debido a que la institución depende de la asignación mensual de fondos.

IFARHU realizará pagos del PASE-U en Veraguas y Panamá Oeste la próxima semana

El IFARHU publicó el cronograma de pagos del PASE-U en las provincias de Veraguas y Panamá Oeste, que iniciará a partir del lunes 13 de octubre en diversos centros habilitados de estas regiones.

-Panamá Oeste: los pagos se efectuarán a los beneficiarios pertenecientes a la Agencia Regional de Arraiján, Agencia Regional de Coronado y la Dirección Provincial de Panamá Oeste.

-Veraguas: los desembolsos se realizarán a los beneficiarios de la Agencia Regional de Soná y la Dirección Provincial de Veraguas.

Los beneficiarios que deseen conocer más detalles sobre los cronogramas pueden acceder al sitio web oficial del IFARHU, donde se encuentra publicado el cronograma completo de pagos.

