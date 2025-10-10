PASE-U: Estas son las regiones del país que ya han recibido el segundo pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inició desde la primera semana de octubre el desembolso del segundo pago del PASE-U en diversas provincias del país, culminando exitosamente en Los Santos y Herrera.

Desde el lunes 6 de octubre, los pagos se han extendido a las provincias de Colón, Darién y Tortí, y continuarán hasta el 17 de octubre.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que los pagos del PASE-U se realizan de manera escalonada, y que todavía no se ha podido efectuar el desembolso mediante ACH, debido a que la institución depende de la asignación mensual de fondos.