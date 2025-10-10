PASE-U: Estas son las regiones del país que ya han recibido el segundo pago

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU)</a></b> inició desde la primera semana de octubre el desembolso del segundo pago del <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">PASE-U</a></b> en diversas provincias del país, culminando exitosamente en Los Santos y Herrera.Desde el lunes 6 de octubre, los pagos se han extendido a las provincias de Colón, Darién y Tortí, y continuarán hasta el 17 de octubre.El director del IFARHU, <b><a href="/tag/-/meta/carlos-godoy">Carlos Godoy</a></b>, explicó que los pagos del PASE-U se realizan de manera escalonada, y que todavía no se ha podido efectuar el desembolso mediante ACH, debido a que la institución depende de la asignación mensual de fondos.