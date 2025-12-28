Préstamos con tasa baja de 3% y plazo extendido de 15 años para estudiantes panameños

El Ifarhu informó que los préstamos educativos contarán con un plazo de pago de hasta 15 años y una tasa de interés del 3 %.La entidad explicó que este apoyo está dirigido a estudiantes que inicien o continúen sus estudios en el año lectivo en el que se presente la solicitud. Los recursos podrán utilizarse tanto para cancelar compromisos económicos pendientes con los centros educativos correspondientes a periodos anteriores, como para cubrir gastos del año escolar en curso.Entre los rubros financiables se incluyen el pago de matrícula, transporte, la adquisición de equipos tecnológicos y la compra de insumos educativos como libros, útiles escolares y uniformes.