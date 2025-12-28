  1. Inicio
PANAMÁ

Préstamos con tasa baja de 3% y plazo extendido de 15 años para estudiantes panameños

El Ifarhu lanza préstamos educativos al 3 % para financiar el año escolar
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/12/2025 12:17
A partir de enero de 2026, el Ifarhu habilitará solicitudes de préstamos educativos para educación básica y media.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que a partir de enero de 2026 iniciarán los procesos de solicitud de préstamos educativos dirigidos a estudiantes que cursen los niveles de educación primaria, premedia y media.

De acuerdo con la entidad, estos préstamos tienen como objetivo brindar apoyo económico a padres de familia y acudientes, con el fin de garantizar la continuidad del proceso educativo de sus hijos y contribuir a su formación académica.

El beneficio permitirá cubrir diversos gastos relacionados con la educación, entre ellos el pago de matrícula, mensualidades, transporte, útiles escolares y otros insumos necesarios para el desarrollo del año lectivo. Además, los recursos podrán utilizarse para cancelar compromisos económicos pendientes con los centros educativos correspondientes al año electivo.

El Ifarhu detalla condiciones de los préstamos educativos

El Ifarhu informó que los préstamos educativos contarán con un plazo de pago de hasta 15 años y una tasa de interés del 3 %.

La entidad explicó que este apoyo está dirigido a estudiantes que inicien o continúen sus estudios en el año lectivo en el que se presente la solicitud. Los recursos podrán utilizarse tanto para cancelar compromisos económicos pendientes con los centros educativos correspondientes a periodos anteriores, como para cubrir gastos del año escolar en curso.

Entre los rubros financiables se incluyen el pago de matrícula, transporte, la adquisición de equipos tecnológicos y la compra de insumos educativos como libros, útiles escolares y uniformes.

