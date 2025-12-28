Préstamos con tasa baja de 3% y plazo extendido de 15 años para estudiantes panameños

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que a partir de enero de 2026 iniciarán los procesos de solicitud de préstamos educativos dirigidos a estudiantes que cursen los niveles de educación primaria, premedia y media.

De acuerdo con la entidad, estos préstamos tienen como objetivo brindar apoyo económico a padres de familia y acudientes, con el fin de garantizar la continuidad del proceso educativo de sus hijos y contribuir a su formación académica.

El beneficio permitirá cubrir diversos gastos relacionados con la educación, entre ellos el pago de matrícula, mensualidades, transporte, útiles escolares y otros insumos necesarios para el desarrollo del año lectivo. Además, los recursos podrán utilizarse para cancelar compromisos económicos pendientes con los centros educativos correspondientes al año electivo.