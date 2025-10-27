  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

¿Qué significan las alertas Verde y Amarilla del Sinaproc en Panamá?

Mapa que muestra las alertas dependiendo de su estatus de gravedad.
Mapa que muestra las alertas dependiendo de su estatus de gravedad. Sinaproc
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/10/2025 09:11
Las alertas del Sinaproc buscan informar y proteger a la población ante fenómenos climáticos en Panamá.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un sistema de colores en sus alertas para advertir a la población sobre situaciones relacionadas con las condiciones del tiempo en el país. Este mecanismo permite que las personas se mantengan informadas y tomen decisiones oportunas, como evacuar áreas de riesgo o incrementar las medidas de prevención.

Actualmente, el SINAPROC maneja tres niveles de alerta: verde, amarilla y roja. Cada una indica el nivel de amenaza y ayuda a la ciudadanía a estar preparada ante cualquier eventualidad.

Significado de las alertas del Sinaproc

Alerta Verde: Aviso de prevención y monitoreo cuando existe la posibilidad de que ocurra un evento que pone en riesgo a la población.

Alerta Amarilla: Primera fase de movilización cuando un evento adverso se vuelve inminente y se activa el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Alerta Roja: Movilización de todos los recursos disponibles para la atención de la emergencia.

Las autoridades recuerdan que es fundamental mantenerse atento a los informes oficiales y no difundir información falsa que pueda generar alarma innecesaria.

Alertas del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá.
Alertas del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá. Sinaproc
VIDEOS
Lo Nuevo