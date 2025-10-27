¿Qué significan las alertas Verde y Amarilla del Sinaproc en Panamá?

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)</a></b> mantiene un sistema de colores en sus alertas para advertir a la población sobre situaciones relacionadas con las condiciones del tiempo en el país. Este mecanismo permite que las personas se mantengan informadas y tomen decisiones oportunas, como evacuar áreas de riesgo o incrementar las medidas de prevención.Actualmente, el SINAPROC maneja tres niveles de alerta: verde, amarilla y roja. Cada una indica el nivel de amenaza y ayuda a la ciudadanía a estar preparada ante cualquier eventualidad.