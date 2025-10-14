Reprogramación de pagos del PASE-U en Veraguas: Conoce las nuevas fechas y escuelas afectadas

El IFARHU continúa con el proceso de pago del PASE-U, beneficiando esta semana a 168,692 estudiantes de las provincias de Panamá Oeste y Veraguas.Según informó la entidad, en Panamá Oeste, a través de las regionales de Arraiján, La Chorrera y Coronado, 51,474 estudiantes recibieron el segundo pago del año, como parte del apoyo económico que busca impulsar la permanencia escolar.Mientras tanto, en Veraguas, 117,218 estudiantes de la Dirección Provincial y Agencia Regional de Soná también recibieron este respaldo financiero, que contribuye a garantizar la continuidad de sus estudios.