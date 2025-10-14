Reprogramación de pagos del PASE-U en Veraguas: Conoce las nuevas fechas y escuelas afectadas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) emitió un comunicado informando a los acudientes y beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se ha reprogramado la fecha de pago en las escuelas Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajaron, ubicadas en la provincia de Veraguas. Según anunció la entidad los pagos reprogramados se realizarán los días viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2025.

IFARHU inicia pagos del PASE-U en Panamá Oeste y Veraguas