PANAMÁ

Reprogramación de pagos del PASE-U en Veraguas: Conoce las nuevas fechas y escuelas afectadas

Reprograman fecha de pagos en tres centros educativos de la provincia de Veraguas.
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/10/2025 08:13
El IFARHU informa que, debido a condiciones climáticas adversas, se ha reprogramado la fecha de pagos en tres centros educativos de la provincia de Veraguas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) emitió un comunicado informando a los acudientes y beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se ha reprogramado la fecha de pago en las escuelas Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajaron, ubicadas en la provincia de Veraguas.

Según anunció la entidad los pagos reprogramados se realizarán los días viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2025.

IFARHU inicia pagos del PASE-U en Panamá Oeste y Veraguas

El IFARHU continúa con el proceso de pago del PASE-U, beneficiando esta semana a 168,692 estudiantes de las provincias de Panamá Oeste y Veraguas.

Según informó la entidad, en Panamá Oeste, a través de las regionales de Arraiján, La Chorrera y Coronado, 51,474 estudiantes recibieron el segundo pago del año, como parte del apoyo económico que busca impulsar la permanencia escolar.

Mientras tanto, en Veraguas, 117,218 estudiantes de la Dirección Provincial y Agencia Regional de Soná también recibieron este respaldo financiero, que contribuye a garantizar la continuidad de sus estudios.

