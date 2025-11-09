Requisito para que jubilados y pensionados cobren el bono permanente en diciembre

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece que el bono permanente para jubilados y pensionados será financiado por el Tesoro Nacional, a través de recursos provenientes del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Según las autoridades, este mecanismo garantiza la sostenibilidad del programa a largo plazo.Luego del retraso registrado en el pago correspondiente a agosto de 2025, las autoridades informaron que no se prevén contratiempos para el año 2026, tras realizar una evaluación del estado de la recaudación del ISC, aplicado principalmente a las bebidas alcohólicas. Actualmente, la recaudación mensual de este impuesto oscila entre B/.3 y B/.4 millones, monto que respalda la continuidad del beneficio.