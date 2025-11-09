  1. Inicio
Información útil
PANAMÁ

Requisito para que jubilados y pensionados cobren el bono permanente en diciembre

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el último pago del bono permanente en diciembre.
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/11/2025 07:00
Los jubilados y pensionados del país recibirán en diciembre el último pago del bono permanente, siempre que cumplan con lo establecidos por la Caja de Seguro Social.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el bono permanente para jubilados y pensionados no aplica a las personas que se incorporaron a la planilla de pagos después de junio de 2024, fecha en que fue promulgada la ley que respalda este beneficio económico.

De acuerdo con las autoridades, los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un bono anual de B/.140.00, el cual se distribuirá en tres desembolsos a lo largo del año: B/.50.00 en abril, B/.50.00 en agosto y B/.40.00 en diciembre, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Autoridades aseguran sostenibilidad del bono permanente

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece que el bono permanente para jubilados y pensionados será financiado por el Tesoro Nacional, a través de recursos provenientes del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Según las autoridades, este mecanismo garantiza la sostenibilidad del programa a largo plazo.

Luego del retraso registrado en el pago correspondiente a agosto de 2025, las autoridades informaron que no se prevén contratiempos para el año 2026, tras realizar una evaluación del estado de la recaudación del ISC, aplicado principalmente a las bebidas alcohólicas. Actualmente, la recaudación mensual de este impuesto oscila entre B/.3 y B/.4 millones, monto que respalda la continuidad del beneficio.

