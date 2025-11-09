Requisito para que jubilados y pensionados cobren el bono permanente en diciembre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el bono permanente para jubilados y pensionados no aplica a las personas que se incorporaron a la planilla de pagos después de junio de 2024, fecha en que fue promulgada la ley que respalda este beneficio económico.

De acuerdo con las autoridades, los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un bono anual de B/.140.00, el cual se distribuirá en tres desembolsos a lo largo del año: B/.50.00 en abril, B/.50.00 en agosto y B/.40.00 en diciembre, conforme a lo establecido en la normativa vigente.