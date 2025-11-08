Canciller Martínez-Acha participa en la investidura del presidente de Bolivia

Con la presencia de cinco mandatarios, tres vicepresidentes, siete cancilleres y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tomó posesión como nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

El nuevo gobernante boliviano recorrió el perímetro de la Plaza Murillo, luego se dirigió a la Catedral Metropolitana, donde recibió el bastón de mando y honores militares. Tras el saludo castrense en la plaza, ingresó a la sede del Poder Legislativo para la sesión de investidura y el almuerzo oficial con los presidentes invitados.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, junto a la viceministra de la presidencia Virna Luque y el embajador de Panamá en ese País, Julio Luque, conforman la delegación panameña que asiste a La Paz.

El canciller Martínez Acha Vásquez, presentó al nuevo gobierno boliviano, el saludo del presidente José Raúl Mulino con el interés de reforzar los lazos históricos que unen a ambas naciones y reafirmar el interés de Panamá en mantener un diálogo respetuoso y constructivo.

Este 3 de noviembre, en el marco de las fiestas patrias, el presidente Paz Pereira, visitó Panamá y se reunió con el presidente Mulino. Panamá y Bolivia establecieron relaciones diplomáticas hace 82 años.