Tribunal Electoral moderniza la atención al público con asistente virtual con IA

El <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral</a></b> informó que ya cuenta con su <b>primer asistente virtual con <a href="/tag/-/meta/ia-inteligencia-artificial">inteligencia artificial (IA)</a></b>, ubicado en el atrio de la <b>sede principal en Ancón</b>.La institución detalló que este asistente brindará <b>orientación directa a los ciudadanos</b> en aspectos como:-Cómo llegar a las oficinas del Tribunal Electoral.-Requisitos para realizar diversos trámites.-Conexión directa a WhatsApp.-Ubicación de los quioscos multiservicios a nivel nacional.El asistente virtual busca facilitar la atención al público y agilizar los procesos, ofreciendo información inmediata sobre los servicios que presta el Tribunal Electoral.