Tribunal Electoral moderniza la atención al público con asistente virtual con IA

El Tribunal Electoral informó que ya cuenta con su primer asistente virtual con inteligencia artificial (IA), ubicado en el atrio de la sede principal en Ancón.

La institución detalló que este asistente brindará orientación directa a los ciudadanos en aspectos como:

-Cómo llegar a las oficinas del Tribunal Electoral.

-Requisitos para realizar diversos trámites.

-Conexión directa a WhatsApp.

-Ubicación de los quioscos multiservicios a nivel nacional.

El asistente virtual busca facilitar la atención al público y agilizar los procesos, ofreciendo información inmediata sobre los servicios que presta el Tribunal Electoral.