Último pago del Mides comienza el lunes 16 de noviembre: ¿cuándo le corresponde cobrar?

La jornada de pagos se desarrollará en dos modalidades, de acuerdo con el lugar de residencia de los beneficiarios y el mecanismo establecido para recibir la transferencia.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) iniciará este lunes 16 de noviembre el cuarto y último pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada , que incluyen 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el Bono Alimenticio de SENAPAN , con un desembolso de B/.55,248,870.00 para 189,582 beneficiarios en todo el país.

Fechas de pagos de los programas del Mides

Pago mediante Tarjeta Clave Social

Los beneficiarios que reciben el dinero a través de la Tarjeta Clave Social (TCS) podrán disponer del pago desde este lunes 16 hasta el viernes 27 de noviembre.

Esta modalidad contempla a 169,565 beneficiarios, quienes podrán acceder al desembolso durante las fechas establecidas por el Mides.

Pago en áreas de difícil acceso

Para los beneficiarios que residen en áreas de difícil acceso, el cuarto pago se realizará del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

En esta modalidad serán atendidas 20,017 personas, de acuerdo con el calendario establecido por la institución.

El Mides recordó que este desembolso corresponde al cuarto y último pago de los PTMC correspondiente a 2026 y forma parte del apoyo económico dirigido a los beneficiarios de estos programas.