La adopción de la arquitectura hispánica en Panamá

En cambio, en Panamá, entre 1915 y 1940, fue extensivamente muy popular para la arquitectura doméstica de los barrios de clase media; primero en residencias de campo y luego en viviendas unifamiliares, mansiones y casas de apartamentos, así como también iglesias, edificios cívicos e institucionales.

En un contexto más amplio de las artes, el neo-hispánico también fue una corriente de revitalización cultural nacionalista que contribuyó al desarrollo de una reflexión introspectiva de la identidad latinoamericana durante los años veinte. En los distintos ámbitos se plantea la necesidad de fundamentar una arquitectura nacional, destacando los valores de la arquitectura virreinal, de raíces hispánicas y según la tradición de cada región, volviendo al uso de los materiales antiguos y técnicas artesanales. Con el tiempo este renacimiento pierde sus valores ideológicos y se convierte en una moda, más cuando recibe la influencia norteamericana. Imprescindible la obra La última gaviota: Liberalism and Nostalgia in Early Twentieth-Century Panama, del norteamericano Peter A. Szok. donde explora estas ideas. El historiador de arquitectura Dr. Eduardo Tejeira Davis, le acuña el nombre de “Hispanicismo” a este estilo, aunque es un término que aún no existe en la RAE.