Lotería Nacional inicia el pago de bonificación e intereses a más de 13,000 billeteros

La distribución de los pagos se efectuará en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Leiny Pérez
  • 02/12/2025 14:28
La entidad informó que la entrega de cheques a los titulares de libretas, que incluye bonificación, intereses y aguinaldo, se realizará del 4 al 12 de diciembre.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció este martes, que a partir del 4 y hasta el 12 de diciembre de 2025, procederá con la entrega de los cheques correspondientes a la bonificación, intereses y aguinaldo para más de 13,000 billeteros titulares de libretas en todo el país.

Según el comunicado oficial, la distribución de los pagos se efectuará en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y se realizará en el Auditorio de la sede principal de la LNB, así como en las Direcciones Provinciales y Agencias que corresponden a cada billetero.

Requisitos y beneficiarios del pago

La Lotería Nacional enfatizó que el derecho a recibir la bonificación está limitado estrictamente a los billeteros titulares de las libretas, excluyendo a los autorizados. Tienen derecho a recibir el pago:

Billeteros de Sorteos Regulares: Titulares de las libretas de los sorteos Miércolito y Dominical que se encuentren activos regularmente y sin morosidad a la fecha de entrega.

Billeteros de Asignación Extra: Titulares que, hasta el 30 de junio de 2025, hayan depositado la garantía y retiren su asignación de forma regular en concepto de extra, aun sin contar con la Orden de Asignación respectiva.

Para retirar el cheque, es obligatorio presentar:

La cédula de identidad personal de cada billetero titular.

El recibo celeste de cancelación del último sorteo.

Procedimientos para Casos Especiales

La institución detalló los procedimientos a seguir en circunstancias particulares:

Billeteros Fallecidos: El beneficiario solo tendrá derecho a reclamar los intereses ganados sobre el depósito de garantía.

Imposibilidad Física: En los casos de imposibilidad física comprobada para el retiro personal, la Dirección de Desarrollo Social de la LNB coordinará una visita domiciliaria. Un trabajador social se trasladará al sitio para atender al billetero y dejar constancia de la gestión.

