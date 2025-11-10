Más de 11,000 artesanos fortalecen su economía con certificación

De Mares destacó que este proceso ha significado una 'evolución' para el sector, el cual a menudo parte de una 'herencia ancestral' donde las técnicas se transmiten de generación en generación.Al ser consultada sobre cómo esto se traduce en empleo, la directora explicó la importancia de garantizar que esta actividad 'se convierta en un empleo' estable: 'Muchos de estos artesanos se dedican exclusivamente al trabajo y a la tarea artesanal. Es decir, que sus familias dependen 100 % de este trabajo que hacen.'La labor de la dirección se complementa con la disposición de espacios de venta clave para los artesanos, como el concurrido Centro Artesanal de Panamá Viejo (que acoge a unos 30 artesanos) y los cuatro mercados artesanales ubicados en Chiriquí, Coclé, Veraguas y Herrera, especialmente concurridos en épocas de fiestas patrias.'El ser artesano es un trabajo tan identitario... un trabajo noble. Nadie sabe el esfuerzo que hace esa persona en tiempo, en recursos, y sobre todo la esperanza de cuando le retorna esa inversión que hace,' concluyó la directora, reiterando el compromiso del Ministerio de Cultura con el crecimiento y la protección de este sector vital para la identidad panameña.