Ministro del Canal pide a Cosco Shipping reconsiderar salida del puerto de Balboa

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, expresó este viernes 13 de marzo su expectativa de que la empresa Cosco Shipping reconsidere la decisión —anunciada el pasado martes 10 de marzo— de no utilizar el puerto de Balboa.

“La carga de Cosco Shipping es importante para Panamá y esperamos que reconsideren esa decisión de no utilizar el puerto de Balboa. (...) En el caso de Cosco, ellos representan el 4% de la carga, lo cual es realmente importante. Esperamos que eventualmente regresen al puerto de Balboa”, señaló.

Al ser consultado sobre si esta medida de la empresa naviera podría interpretarse como una represalia, Icaza prefirió “no especular” al respecto.

Sobre la posibilidad de que aumente el tránsito de buques en el Canal de Panamá a raíz del conflicto en Medio Oriente, Icaza explicó que tanto el primer trimestre del año fiscal 2026 como los meses de enero y febrero de este año han evidenciado un incremento en la carga y en el tránsito de buques por el Canal de Panamá, en comparación con el año pasado.

“Esperamos que esa tendencia continúe en aumento en función de la reconfiguración de las cadenas de suministro producto de la situación lamentable que está pasando en el estrecho de Ormuz. El Canal de Panamá seguirá monitoreando la situación y garantizará el tránsito seguro, eficiente y libre por el Canal”, manifestó.