Ministro del Canal pide a Cosco Shipping reconsiderar salida del puerto de Balboa

El <b>ministro para Asuntos del Canal, <a href="/tag/-/meta/jose-ramon-icaza-clement">José Ramón Icaza</a></b>, expresó este <b>viernes 13 de marzo</b> su expectativa de que la empresa <b><a href="/tag/-/meta/cosco-shipping">Cosco Shipping</a></b> reconsidere la decisión —anunciada el pasado <b>martes 10 de marzo</b>— de <b>no utilizar el puerto de Balboa</b>.'La <b>carga de Cosco Shipping</b> es importante para <b>Panamá</b> y esperamos que reconsideren esa decisión de <b>no utilizar el puerto de Balboa</b>. (...) En el caso de Cosco, ellos representan el <b>4% de la carga</b>, lo cual es realmente importante. Esperamos que eventualmente regresen al <b>puerto de Balboa</b>', señaló.Al ser consultado sobre si esta medida de la <b>empresa naviera</b> podría interpretarse como una <b>represalia</b>, Icaza prefirió '<b>no especular</b>' al respecto.Sobre la posibilidad de que aumente el <b>tránsito de buques en el <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> a raíz del <b>conflicto en Medio Oriente</b>, Icaza explicó que tanto el <b>primer trimestre del año fiscal 2026</b> como los meses de <b>enero y febrero de este año</b> han evidenciado un <b>incremento en la carga y en el tránsito de buques por el Canal de Panamá</b>, en comparación con el año pasado.'Esperamos que esa tendencia continúe en aumento en función de la <b>reconfiguración de las cadenas de suministro</b> producto de la situación lamentable que está pasando en el <b>estrecho de Ormuz</b>. El <b>Canal de Panamá</b> seguirá monitoreando la situación y garantizará el <b>tránsito seguro, eficiente y libre por el Canal</b>', manifestó.