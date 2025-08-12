Morosidad de la CSS suma $277,5 millones a junio de 2025

A junio de 2025, los empleadores debían 277,5 millones de dólares a la Caja de Seguro Social (CSS), de acuerdo con cifras oficiales. Cobrar esta millonaria deuda ha sido una tarea de nunca acabar para la actual y pasadas administraciones. El principal deudor viene del mismo Estado; se trata del Municipio de Colón, que adeuda 8,3 millones de dólares. Le sigue el Veneto Hotel y Casino con 5,1 millones de dólares, el cual cerró sus puertas en 2018 y fue intervenido por la Junta de Control de Juegos (JCJ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las deudas más difíciles de cobrar parecen provenir del propio Estado panameño, especialmente en el sector salud. En el top de deudores se encuentran varias instituciones como la Dirección Regional del Ministerio de Salud (Minsa) de Colón con 2,2 millones de dólares; el Hospital San Miguel Arcángel de Panamá con $1,8 millones; el Hospital regional Dr. Cecilio A. Castillero de Chitré con 1,7 millones de dólares; direcciones regionales del Minsa como la de Darién con $1,5 millones, Changuinola con 1,5 millones de dólares y San Miguelito con 1 millón de dólares. El Hospital Irma de Lourdes de Tzanetatos también aparece con una morosidad de 1 millón de dólares. Las entidades estatales alrededor del país totalizan 31,9 millones de dólares en morosidad. Solo hay convenios de pago acordados con estas instituciones por 635.000 dólares.

Problema nacional

Aunque se trata de un problema alrededor del país, hay provincias en las que se concentra la deuda. La mayor parte por morosidad está en la provincia de Panamá, donde los empleadores acumulan 189,7 millones de dólares en morosidad. Le sigue la provincia de Colón con 25,7 millones de dólares, y Chiriquí con 19,5 millones de dólares. Las provincias donde menos se adeuda en morosidad a la CSS son Los Santos con 4 millones de dólares, Veraguas con 2,1 millones de dólares y Darién con 1,5 millones de dólares. En total, hay 29.357 empleadores morosos en todo el país, a junio de 2025. Esto representa una mejora en comparación con los 32.219 morosos que se registraron en diciembre de 2024. De acuerdo con la institución, se refleja una diferencia relativa de 10,6 %, que se traduce en unos 32,9 millones de dólares.

Estrategia