Mulino critica fondo de retiros de la CSJ y habla sobre proyectos de inversión

El secretario de Energía, Juan Urriola, renunció el mes pasado luego de reuniones en Colombia y la comarca Wargandí sobre la interconexión eléctrica Panamá-Colombia. Mulino no dio detalles sobre la renuncia, pero reafirmó su compromiso con el proyecto eléctrico. 'Ese proyecto va. Es un compromiso binacional que Colombia con Panamá están avanzando.Este proyecto va a ser aprobado por la comarca Wargandí por el tema de electrificación nacional. Y eso va para adelante', manifestó el mandatario.Este viernes 15 de agosto se celebra el aniversario de la comarca Wargandí y habrá un congreso general en el que se discutirá el tema con las autoridades del Gobierno central. 'La ministra de Gobierno es la que preside las comisiones, la que fue allá a Wargandí. Se seguirán haciendo reuniones, es un proceso que el Gobierno va a impulsar porque es una necesidad y será un beneficio también para nosotros', aseguró el presidente.El proyecto de interconexión eléctrica con Colombia tiene un precio estimado de inversión de más de 800 millones de dólares. En Panamá, el Gobierno espera utilizar tierras de grupos originarios, para lo cual busca su consentimiento. A cambio, propone la construcción de carreteras y proyectos de electrificación rural. El Congreso General Guna emitió en 2023 una resolución rechazando el estudio de impacto ambiental, mientras que la comarca Wargandí se mantiene abierta a la idea, pero aún no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de forma definitiva.