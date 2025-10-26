Ana Irene Delgado: ‘Los ojos del mundo estarán sobre Panamá en la Asamblea de la OEA 2026’

El evento que concentrará la atención regional será la Asamblea General de la OEA, programada para el 21 de junio de 2026, cuya organización está en manos de la Cancillería panameña y la Misión Permanente de Panamá ante la OEA en Washington.'El presidente y el canciller han puesto especial empeño en que sea una reunión al más alto nivel, con la presencia de todos los cancilleres del hemisferio', enfatizó Delgado. 'Aún se evalúa la sede —entre Atlapa y el Panamá Convention Center—, pero lo importante es que refleje nuestra hospitalidad y liderazgo'.El tema central aún está en discusión, pero la diplomática adelantó que girará en torno a 'democracia y prosperidad', en línea con las prioridades del presidente Mulino. 'Buscamos una declaración hemisférica que reafirme estos valores y que convoque a todos los países, sin exclusiones', añadió.Delgado también destacó que el contexto regional será determinante. 'En los próximos meses, 18 países de la organización celebrarán elecciones. Eso puede redefinir el rumbo ideológico del hemisferio, pero Panamá seguirá siendo neutral. Somos un país donde todos son bienvenidos, sin importar sus diferencias políticas'.