‘Proyecto de interconexión va, es un compromiso binacional’, dijo Mulino

“Ese proyecto [interconexión] va, es un compromiso binacional”, aseguró el presidente José Raúl Mulino al ser cuestionado sobre las negociaciones entre Panamá y Colombia para efectuar este plan de distribución eléctrica que recorre la provincia del Darién y la zona del Chocó.

Mulino destacó que este proyecto de interconexión eléctrica está avanzando, por eso “le he pedido” al nuevo Secretario Nacional de Energía que se empape bien en el tema.

El mandatario designó a Rodrigo Rodríguez Jaramillo como nuevo secretario nacional de Energía en reemplazo de Juan Manuel Urriola, quien presentó la renuncia a su cargo.

De acuerdo con Mulino, Rodríguez Jaramillo “es un hombre que conoce sobre el tema porque tiene muchos años vinculado al tema de electrificación nacional”.

Por otro lado, Mulino aclaró que la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, es la que preside la comisión gubernamental que visitará la comarca guna de Wargandi para negociar con los indígenas.

El mandatario aclaro que siguen las negociaciones y enfatizó que su administración gubernamental respaldará debido a que es una necesidad y “que traerá un beneficio también para nosotros”.

A Mulino La Estrella de Panamá lo consultó sobre este proyecto porque Urriola era el que lo lideraba desde el comienzo de su administración gubernamental.