Mulino habla sobre los corredores, el precio del arroz y los ataques de Israel

En 2010, el entonces presidente Ricardo Martinelli prometió que los corredores serían gratis luego de diez años. Este jueves 11 de septiembre de 2025, el ahora presidente José Raúl Mulino manifestó que la concesión se extenderá por 30 años más. “Los corredores no se han terminado de pagar”, reconoció el mandatario durante su conferencia semanal en la Presidencia de la República. “Y por supuesto es una deuda que tenemos que manejar con el tiempo para poder pagarla porque es una emisión de bonos en parte lo que respaldó la compra de esos corredores”, añadió. De acuerdo al informe financiero de 2024 publicado por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), la institución tiene una deuda de 558,2 millones de dólares en bonos por pagar. A eso, se le suman 11,7 millones de dólares en indemnizaciones pendientes y 4,3 millones de dólares en intereses e impuestos acumulados. “Tenemos que maniobrar dentro de la estrechez fiscal del Estado para cumplir nuestras obligaciones. Y una de esas formas es pasar un poco más adelante el momento de cumplimiento de las distintas etapas de saldo”, justificó Mulino. “El corredor no está saldo. Está lejos de poderse pagar. No podemos en este momento dar gratis el corredor a nadie”, señaló. El impago de peajes es uno de los lastres que arrastra ENA. Hay 15 millones de dólares en cuentas por cobrar de peajes, de los cuáles 6,8 millones de dólares corresponden a Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus). El mandatario apuntó que aunque no tiene una fecha para la terminación de la extensión a Pacora, se está trabajando en distintas expansiones particularmente a Colón que espera se pueda estar lista “en dos o tres años”.

Arroz y banano

Durante la conferencia, el presidente también se refirió a la eliminación del subsidio al arroz nacional. “No hay subsidio para el arroz y no va a haber los 7,50 por saco por quintal más”, declaró Mulino, quien considera que no esto no afectará el precio a los consumidores. “Nosotros estamos protegiendo como lo he hecho la promoción nacional y yo no creo que eso tenga ninguna incidencia en el precio”, destacó. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se refirió al futuro de la producción de banano en Panamá y la reactivación de la empresa Chiquita en el país luego de la reunión entre Mulino y el presidente de la empresa en Brasil. “Se hicieron muchos esfuerzos entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio para lograr un acuerdo con la compañía que va a lograr en una primera etapa el mantenimiento de las fincas, recuperar la parte agrícola, proceder a fumigar, a limpiar, a ver cuál es el estatus de las frutas. Esa etapa va a traer 3.000 empleos antes del fin de año”, detalló Moltó. “La segunda etapa son 2.000 empleos adicionales que van a llegar en el año 2026, en tempranos meses, ya para el mantenimiento, la logística, la producción. Ellos se comprometen a invertir alrededor de 30 millones adicionales en el país”, aseguró.

Economía y Educación

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, fue llamado a responder preguntas sobre el presupuesto designado para la educación superior, especialmente a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). “El presupuesto de la Unachi no ha sido reducido, al contrario, aumentó levemente a diferencia de otras universidades. Nos gustaría poder otorgarle más recursos a las universidades, a institutos como el ITSE, comunidades, más inversión en salud, en carreteras y en otros ámbitos y a otras instituciones”, aseguró Chapman. El ministro destacó también los esfuerzos que se han hecho por mantener el grado de inversión de Panamá y las reuniones con las calificadoras de riesgo. “Se ha reducido el costo de interés del pago o el refinanciamiento de amortizaciones de deudas o vencimientos de deuda a pesar de que los intereses en el mercado internacional del dólar han estado en aumento”, apuntó. “Está el reto del gran endeudamiento, la separación de proyectos que conversábamos en Gabinete, del puente y del túnel que va a ser costosísimo para el país, leyes que hemos discutido”, acotó, destacando la preocupación de las calificadoras por temas como el presupuesto destinado a Educación, aumentos salariales, leyes especiales y “programas muy generosos de subsidios”.

