Mulino vuelve a responderle a Trump en su idioma sobre el Canal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a responder este jueves 6 de marzo al mandatario estadounidense, Donald Trump, quien afirma que se encuentra en proceso de “recuperar” el Canal de Panamá.

“La verdad es la realidad. El Canal es y siempre será panameño”, escribió Mulino en su cuenta oficial de X, acompañado de una imagen con el mismo mensaje en inglés y en español, y una cronología con hechos clave como el 9 de enero de 1964, la firma de las Tratados Torrijos-Carter en 1977, la reversión a manos panameñas en 1999, la ampliación en 2007 y la actual administración en 2025.

El historiador y exdiplomático Omar Jaén Suárez reaccionó a las declaraciones del presidente panameño. “El presidente ha dicho lo que tenía que decir, por supuesto. Ya en varias ocasiones, desde el principio, dijo que, en efecto, no aceptaba toda la sarta de falsedades que el gobierno americano estaba expresando sobre Panamá, que el Canal de Panamá es para los panameños, para siempre, no hay discusión”, manifestó a La Estrella de Panamá. “Yo pienso que en este tema es fundamental la unidad nacional. Aquí no puede haber gente que tenga dudas. Esto es un problema existencial para Panamá”, resaltó.

El historiador se mostró crítico de las divisiones en la Asamblea Nacional. “A mí me resulta muy triste ver el espectáculo de la Asamblea, que no entiende nada de lo que está pasando, de la amenaza existencial que estamos sufriendo en Panamá. Estoy viendo cómo salvan un pequeño capital político. Eso es efímero, por un lado, y por otro lado, extemporáneo, porque las próximas elecciones son dentro de cuatro años y pico”, apuntó.

En medio de las amenazas del gobierno de Trump para recuperar el Canal y de las constantes acusaciones de que China controla la vía interoceánica, ocurre la venta de las acciones de Panama Ports que administra los puertos de Balboa y Cristóbal.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, habló con La Estrella de Panamá sobre la compra de los derechos de concesión de los puertos por parte de Blackrock, Inc., en conjunto con la naviera MSC, a Hutchison Ports.

“Nosotros realmente vemos esto como una oportunidad para Panamá”, afirmó Moltó, quien considera que es una muestra de la confianza que tienen los inversionistas en Panamá. “Con uno de los dueños de la compañía MSC nos reunimos en Davos; el presidente se reunió con él y hablamos de las oportunidades que había para Panamá y, definitivamente, esa cantidad de billones de dólares, porque no son millones, no la invierte ninguna compañía de ese calibre en un país donde no hay estabilidad, donde no hay seguridad jurídica, donde no hay transparencia”, acotó.

La transacción forma parte de una compra por 22.800 millones de dólares que contempla la adquisición del 80 % de los puertos de Hutchison alrededor del mundo y 90 % de las acciones en los puertos de Cristóbal y Balboa. El 10 % restante pertenece al Estado panameño, de acuerdo con lo establecido en el contrato ley de 1997.

El abogado y vicealcalde capitalino Roberto Ruiz Díaz presentó en 2023 una demanda de nulidad contra la prórroga al contrato extendida a Panama Ports en 2021. La demanda fue admitida por la Corte Suprema de Justicia este año.

“Tenemos un 10 % de acciones que no sirven para hacer absolutamente nada y lo hemos demostrado en el tiempo de que es una de las concesiones de la cual hemos recibido menos dinero, menos fondos”, lamentó Ruiz Díaz en un video publicado en su cuenta de X. “Que Estados Unidos ahora, por medio de este grupo de empresas que están relacionadas con BlackRock, tenga el control de los puertos para complacer el discurso de Donald Trump, no quiere decir que el Estado se está beneficiando mejor. El Estado debió renegociar, porque el contrato lo permitía, y tener mejores condiciones donde el Estado reciba mayores ingresos”, concluyó.

El contrato entre el Estado y Panama Ports establece en su cláusula 2.8 que “la empresa podrá ceder o traspasar total o parcialmente todos los derechos y obligaciones emanadas de este contrato de concesión o las actividades que se deriven del mismo, siempre que sean a sociedades panameñas o sociedades extranjeras debidamente registradas para llevar a cabo el negocio en la República de Panamá. Cuando la cesión o traspaso se haga en favor de una subsidiaria o afiliada de la empresa, bastará que la empresa comunique dicha cesión o traspaso por escrito al Estado. Cuando la cesión o traspaso sea a favor de un tercero que no sea subsidiaria o afiliada de la empresa, se necesitará autorización previa por escrito por parte del Consejo de Gabinete, la cual no podrá ser negada sin justificación razonable”.

En otras palabras, en el caso de Blackrock y MSC, el Gobierno panameño a través del Consejo de Gabinete deberá dar una autorización por escrito.

El ministro de Comercio e Industrias confirmó que se deberán realizar los trámites correspondientes, incluyendo que se termine la auditoría que actualmente hace la Contraloría a la empresa, pero se muestra optimista de que se concreten los trámites y que terminará siendo beneficioso para Panamá. “Como bien lo dijo nuestro presidente, es una transacción privada, en la que el Gobierno realmente no se mete más en lo que corresponde al final por el tema de que es una concesión del Estado, en el caso de Panamá”, recalcó Moltó.