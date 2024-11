Multas en la Alcaldía de Arraiján: escupir en la calle será sancionado

Escupir o tirar chicles en espacios públicos del distrito de Arraiján será sancionado con una multa de $50 a $100, de acuerdo con lo detallado como la ‘falta No. 80’ del Decreto Alcaldicio No. 8 de 20 de agosto de 2024, que firma la alcaldesa Stephany Peñalba.

La norma causó inconformidad de los residentes del distrito por enumerar una serie de faltas que serán sancionadas con multas e incluso recibió críticas de juristas y protectores de animales.

Recientemente, la falta No. 54, que sancionaba el ruido excesivo de mascotas tuvo que ser modificada por la alcaldesa tras recibir quejas de distintos sectores.

La actualización específica que ahora la multa de ruido excesivo será para dueños de animales en cautiverio o abandono en residenciales y edificios.

Sobre los dueños de mascotas pesa otra sanción, la No. 46, que establece multas de $100 para aquellos que no recojan las excretas de sus animales.

Por otro lado, en la norma se detalla la falta No. 41, que dispone multas entre $100 y $500 para las personas que no porten su documento de identidad personal o cédula vigente. Esto se suma a otras polémicas faltas, como la No. 69, que impondría multas de hasta $3.000 a los ciudadanos que ‘irrespeten’ verbalmente o por escrito a los funcionarios municipales mientras se encuentren en ejercicio de su cargo.

Las personas que vendan billetes y los conocidos “chances” de forma clandestina serán multados por $2.500, mientras que quienes sean encontrados fungiendo como ‘biencuidaos’ serán sancionados con $1.500.

El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 31 de octubre de 2024.

En tanto, el diputado y abogado Ernesto Cedeño, hizo un llamado al procurador de la Administración, Rigoberto González, para capacitar a las autoridades locales, puesto que considera que el decreto presentado es inconstitucional.