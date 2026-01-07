Municipio de Panamá espera instalar 500 cámaras de videovigilancia este año

El Municipio de Panamá tiene previsto instalar unas 500 cámaras de videovigilancia a lo largo del distrito capital durante este año, como parte de una estrategia para prevenir delitos y actos de vandalismo, informó el alcalde Mayer Mizrachi.

De acuerdo con el alcalde, las cámaras formarán parte de una red integrada que será compartida con los estamentos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional y el G5, con el fin de fortalecer la capacidad de monitoreo y respuesta ante situaciones de riesgo.

“Vamos a instalar cerca de 500 cámaras de video y las vamos a compartir con los estamentos de seguridad. Esto es algo que nunca se ha hecho. Antes prevalecía la idea de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y eso no tiene sentido cuando lo primordial es la seguridad de los ciudadanos”, aseguró Mizrachi.

El alcalde citó como ejemplo reciente un acto de vandalismo en el que fue destruido un basurero inteligente con un costo aproximado de $2.500, sin que se lograra identificar a los responsables.

“Nadie vio nada, nadie supo qué pasó ni quién fue, y gracias a Dios no se trató de una vida humana”, expresó.

Además del plan de videovigilancia, Mizrachi señaló que uno de los objetivos de su administración es convertir a la ciudad de Panamá en un referente en el manejo integral de las personas en situación de calle, similar a lo que ha logrado El Salvador en materia de seguridad.

“Queremos ser un ejemplo incluso para grandes ciudades como Nueva York y París, que a pesar de ser urbes del primer mundo no han podido solucionar este problema que afecta a miles de personas”, indicó.

El alcalde detalló que el municipio cuenta con un plan integral que incluye la habilitación de albergues y acuerdos con organizaciones no gubernamentales.

“Tenemos un plan para enfrentar esta situación, pero sobre todo tenemos la voluntad de hacerlo”, recalcó.

Las autoridades municipales esperan que estas iniciativas contribuyan a mejorar la seguridad, el orden y la calidad de vida de los residentes del distrito capital.