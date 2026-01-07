Municipio de Panamá espera instalar 500 cámaras de videovigilancia este año

El <b><a href="/tag/-/meta/municipio-de-panama">Municipio de Panamá</a></b> tiene previsto instalar unas 500 cámaras de videovigilancia a lo largo del distrito capital durante este año, como parte de una estrategia para prevenir delitos y actos de vandalismo, informó el alcalde <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a></b>.De acuerdo con el alcalde, las cámaras formarán parte de <b>una red integrada que será compartida con los estamentos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional y el G5</b>, con el fin de fortalecer la capacidad de monitoreo y respuesta ante situaciones de riesgo.<i>'Vamos a instalar cerca de 500 cámaras de video y las vamos a compartir con los estamentos de seguridad. Esto es algo que nunca se ha hecho. Antes prevalecía la idea de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y eso no tiene sentido cuando lo primordial es la seguridad de los ciudadanos'</i>, aseguró Mizrachi.El alcalde citó como ejemplo reciente un acto de vandalismo en el que fue destruido un basurero inteligente con un costo aproximado de $2.500, sin que se lograra identificar a los responsables. <i>'Nadie vio nada, nadie supo qué pasó ni quién fue, y gracias a Dios no se trató de una vida humana'</i>, expresó.Además del plan de videovigilancia, Mizrachi señaló que uno de los objetivos de su administración es convertir a la ciudad de Panamá en un referente en el manejo integral de las personas en situación de calle, similar a lo que ha logrado El Salvador en materia de seguridad.<i>'Queremos ser un ejemplo incluso para grandes ciudades como Nueva York y París, que a pesar de ser urbes del primer mundo no han podido solucionar este problema que afecta a miles de personas'</i>, indicó.El alcalde detalló que el municipio<b> cuenta con un plan integral que incluye la habilitación de albergues </b>y acuerdos con organizaciones no gubernamentales. <i>'Tenemos un plan para enfrentar esta situación, pero sobre todo tenemos la voluntad de hacerlo'</i>, recalcó.Las autoridades municipales esperan que estas iniciativas contribuyan a mejorar la seguridad, el orden y la calidad de vida de los residentes del distrito capital.