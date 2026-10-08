Acuerdo entre Cicatelli y los Vidales pone fin a diferencias comerciales

Giuseppe Cicatelli, Ruprecht Thomas Dully, Ignacio Vidales y Carlos Vidales informaron que resolvieron de manera privada, definitiva y satisfactoria las diferencias comerciales que mantenían entre ellos y que desistieron recíprocamente de las acciones penales y civiles existentes entre las partes.

Como consecuencia del desistimiento de la pretensión punitiva, antes de que se formalizara una acusación, el Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de la jueza Didia Ruiz, declaró extinguida la acción penal en la Carpetilla N.° 201900077165 y ordenó el archivo de la causa respecto de Giuseppe Cicatelli.

La decisión fue adoptada mediante una resolución del 2 de octubre de 2026, en la que, según el comunicado divulgado por las partes, se precisa que la extinción de la acción penal no constituye antecedente penal alguno.

Las partes señalaron que el acuerdo alcanzado no representa un reconocimiento de responsabilidad, culpa, conducta indebida o actuación ilícita por ninguna de ellas.

Como parte del acuerdo, Cicatelli, Dully, Ignacio Vidales y Carlos Vidales también anunciaron el retiro de sus manifestaciones públicas anteriores relacionadas con la controversia.