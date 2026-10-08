¿Qué artistas estarán en Panama Crossroads 2027? Milo J y Los Cafres lideran el cartel

Panama Crossroads presentó recientemente el primer adelanto de la programación de su quinta edición, que se celebrará del 28 al 30 de enero de 2027 en la Calzada de Amador, con una propuesta que volverá a reunir música, gastronomía, educación e industrias creativas.

El festival anunció el pasado 7 de octubre como primeros cabezas de cartel al argentino Milo J y a la banda de reggae Los Cafres, además de una amplia representación de artistas internacionales y panameños que formarán parte de la programación.

Para Milo J, esta será su primera presentación en Panamá. El artista argentino se ha consolidado como una de las figuras de la nueva generación de la música en español gracias a una propuesta que combina trap y rap con elementos del folklore argentino, la murga y las raíces latinoamericanas.

Su más reciente producción discográfica, La Vida Era Más Corta, figura entre los proyectos nominados a los Premios Grammy Latino 2026, incluyendo una nominación en la categoría de Álbum del Año.

Junto a él estará Los Cafres, banda formada en Buenos Aires en 1987 y considerada una de las agrupaciones más importantes del reggae roots en español. Durante su trayectoria, el grupo ha publicado 14 discos, varios de los cuales alcanzaron los primeros lugares de las listas de ventas y obtuvieron certificaciones de Oro y Platino.

En los últimos quince años, Los Cafres también han ampliado su presencia internacional con giras por Estados Unidos y Europa.

El primer anuncio del cartel musical también incluye a artistas como Chuwi, DJ Tennis, Eli Iwasa, Ghetto Kumbé, Hardt Antoine, Julio Victoria, KEENE, Leo Janeiro, Nicola Cruz, Sonido Tupinamba, Annett Gapstream, Delano Legito, Edna Martinez, Emo Rugene, Gia Fu, LAVAGA, Perro Negro, Steffi Lotta y VITE, entre otros nombres que serán anunciados próximamente.

El talento panameño continuará teniendo un papel central en el festival. Para esta quinta edición se suman Buen Afro, Ely López, FYAHBAND, Kevin Keene, Luca Ruiz, Mar María, Alice Full of Love, Andrea, Cutarro, Diana Santana, DJ Male, Ferxo Díaz, Funky Josh, Gia Gantes, Jesús Escalante, JMAG, JO.EL, Kani, KOBY, Lil’ Lina, M3B, Max Amaya, Melania, Melieé, Nigel Mack, Ritmo Equis, Roe Ostos, RUBS, Savrina, Shio, Slimflo, Súper Sonido Contreras y Vinoss.