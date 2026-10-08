¿Qué artistas estarán en Panama Crossroads 2027? Milo J y Los Cafres lideran el cartel

Panama Crossroads presentó recientemente el primer adelanto de la programación de su quinta edición, que se celebrará del 28 al 30 de enero de 2027 en la Calzada de Amador, con una propuesta que volverá a reunir música, gastronomía, educación e industrias creativas.
El festival anunció el pasado 7 de octubre como primeros cabezas de cartel al argentino Milo J y a la banda de reggae Los Cafres, además de una amplia representación de artistas internacionales y panameños que formarán parte de la programación.
Para Milo J, esta será su primera presentación en Panamá. El artista argentino se ha consolidado como una de las figuras de la nueva generación de la música en español gracias a una propuesta que combina trap y rap con elementos del folklore argentino, la murga y las raíces latinoamericanas.
Su más reciente producción discográfica, La Vida Era Más Corta, figura entre los proyectos nominados a los Premios Grammy Latino 2026, incluyendo una nominación en la categoría de Álbum del Año.
Junto a él estará Los Cafres, banda formada en Buenos Aires en 1987 y considerada una de las agrupaciones más importantes del reggae roots en español. Durante su trayectoria, el grupo ha publicado 14 discos, varios de los cuales alcanzaron los primeros lugares de las listas de ventas y obtuvieron certificaciones de Oro y Platino.
En los últimos quince años, Los Cafres también han ampliado su presencia internacional con giras por Estados Unidos y Europa.
El primer anuncio del cartel musical también incluye a artistas como Chuwi, DJ Tennis, Eli Iwasa, Ghetto Kumbé, Hardt Antoine, Julio Victoria, KEENE, Leo Janeiro, Nicola Cruz, Sonido Tupinamba, Annett Gapstream, Delano Legito, Edna Martinez, Emo Rugene, Gia Fu, LAVAGA, Perro Negro, Steffi Lotta y VITE, entre otros nombres que serán anunciados próximamente.
El talento panameño continuará teniendo un papel central en el festival. Para esta quinta edición se suman Buen Afro, Ely López, FYAHBAND, Kevin Keene, Luca Ruiz, Mar María, Alice Full of Love, Andrea, Cutarro, Diana Santana, DJ Male, Ferxo Díaz, Funky Josh, Gia Gantes, Jesús Escalante, JMAG, JO.EL, Kani, KOBY, Lil’ Lina, M3B, Max Amaya, Melania, Melieé, Nigel Mack, Ritmo Equis, Roe Ostos, RUBS, Savrina, Shio, Slimflo, Súper Sonido Contreras y Vinoss.
La gastronomía volverá a ocupar un espacio central dentro del festival Panama Crossroads. En 2027 regresará el recorrido por seis de las principales influencias que han marcado la cocina panameña, con una selección que reunirá tanto a figuras reconocidas y de larga trayectoria como a cocineros jóvenes y talentos emergentes.
La propuesta busca utilizar la gastronomía como una vía para descubrir Panamá a través de su historia, sus influencias y la convivencia de distintas culturas alrededor de la cocina. También regresará el Food Court, que ampliará su oferta con propuestas informales enfocadas en comida callejera.
La también conocida como ‘Experiencia Gastro’ del Panama Crossroads contará además con una ambientación diseñada por BICHO, de Saioa Lizardi, que integrará gastronomía, identidad visual y la experiencia sensorial característica del festival.
Para esta edición, la programación del programa educativo tendrá cuatro ejes: pensamiento crítico, diálogo entre disciplinas, industrias creativas como motor económico y cultural, y aprendizaje práctico.
El objetivo será propiciar espacios de conversación, participación y desarrollo de nuevas herramientas en torno a estos temas.
Con cinco ediciones, Panama Crossroads busca consolidar su propuesta como una plataforma en la que convergen música, gastronomía, educación, creatividad y comunidad.
La programación completa por artista, los horarios de la Experiencia Gastro, los detalles del Programa Educativo y los próximos anuncios del lineup serán comunicados a través de los canales oficiales del festival. Los boletos para Panama Crossroads 2027 ya están disponibles en TikiTickets.com.
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