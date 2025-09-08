Agroferias del IMA | Regresa la venta de arroz barato, ¿dónde y cuándo serán?

¡Vuelven las Agroferias a nivel nacional! Tras una semana de pausa, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anuncia el reinicio de sus populares agroferias, llevando productos frescos y a precios accesibles directamente del productor a la mesa de los consumidores, especialmente el arroz de primera calidad.

A partir de esta semana, diversas comunidades en todo el país se preparan para recibir nuevamente estos mercados itinerantes que han demostrado ser un pilar fundamental para la economía local y el abastecimiento familiar.

El IMA ha revelado las fechas de las agroferias para lunes 8 y martes 9 de septiembre.

Agroferias - Lunes 8 de septiembre

Los Santos - Junta Comunal de la Mesa, distrito de Macaracas.

Agroferias - Martes 9 de septiembre

Panamá Este - Agencia del IMA, corregimiento de Chepo cabecera.

Los Santos - Junta Comunal de El Ejido, distrito de Los Santos.

Coclé - Casa local Tranquilla Centro, corregimiento de Caballero, distrito de Antón.

Coclé - Casa local de Santa Cruz, corregimiento de Las Minas, distrito de Penonomé.

Chiriquí - Cancha Comunal de Cochea Abajo, distrito de David.

Darién - Junta Comunal de Platanilla, distrito de Santa Fe.

Herrera - Casa Comunal de París, distrito de Parita.

Panamá - Casa Comunal de El Crisol, corregimiento José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito.

Colón - Parque público, corregimiento de Palenque, distrito de Santa Isabel.

Panamá Oeste - Cancha techada de El Espavé, corregimiento de Sajalices, distrito de Chame.