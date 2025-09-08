Agroferias del IMA | Regresa la venta de arroz barato, ¿dónde y cuándo serán?

¡Vuelven las Agroferias a nivel nacional! Tras una semana de pausa, el <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> anuncia el reinicio de sus populares agroferias, llevando productos frescos y a precios accesibles directamente del productor a la mesa de los consumidores, especialmente el arroz de primera calidad.A partir de esta semana, diversas comunidades en todo el país se preparan para recibir nuevamente estos mercados itinerantes que han demostrado ser un pilar fundamental para la economía local y el abastecimiento familiar.El IMA ha revelado las fechas de las agroferias para lunes 8 y martes 9 de septiembre.<b>Agroferias - Lunes 8 de septiembre</b>Los Santos - Junta Comunal de la Mesa, distrito de Macaracas.<b>Agroferias - Martes 9 de septiembre</b>Panamá Este - Agencia del IMA, corregimiento de Chepo cabecera.Los Santos - Junta Comunal de El Ejido, distrito de Los Santos.Coclé - Casa local Tranquilla Centro, corregimiento de Caballero, distrito de Antón.Coclé - Casa local de Santa Cruz, corregimiento de Las Minas, distrito de Penonomé.Chiriquí - Cancha Comunal de Cochea Abajo, distrito de David.Darién - Junta Comunal de Platanilla, distrito de Santa Fe.Herrera - Casa Comunal de París, distrito de Parita.Panamá - Casa Comunal de El Crisol, corregimiento José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito.Colón - Parque público, corregimiento de Palenque, distrito de Santa Isabel.Panamá Oeste - Cancha techada de El Espavé, corregimiento de Sajalices, distrito de Chame.