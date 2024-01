Al menos 368 extranjeros fueron inadmitidos por Migración en el aeropuerto de Tocumen

El año 2023 culminó con 368 extranjeros de diferentes nacionalidades (273 masculinos y 95 femeninas), a quienes no se les permitió ingresar al país o transitar hacia otros destinos por la terminal aérea de Tocumen; toda vez que no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley Migratoria. Estos pasajeros en su mayoría eran colombianos, ecuatorianos, chinos, vietnamitas, filipinos y nicaragüenses. De acuerdo con un informe del Servicio Nacional de Migración (SNM), a 76 viajeros se les negó el ingreso, ya que mantienen en sus registros antecedentes penales por delitos relacionados con agresión sexual, posesión y tráfico de sustancias ilícitas, porte y tráfico ilegal de armas de fuego, estafa, tráfico de personas y hurto calificado. Además, se devolvió hacia su último puerto de embarque a veintiséis (26) extranjeros que presentaron documentación fraudulenta durante el procedimiento migratorio (India, China, Angola, y Dominicana). Dentro de las causales de no admisión, 220 extranjeros presentaron inconsistencia en sus entrevistas, al no cumplir con el perfil de turista, 25 no contaban con la solvencia económica y a 21 se les devolvió a su lugar de origen o residencia por no contar con visa para su estadía o tránsito por Panamá. El Decreto Ley Número 3 del 22 de febrero de 2008, detalla en su artículo 50 las causales de No Admisión al territorio nacional.Por otra parte, fueron remitidos a la autoridad competente, para cumplir con el debido proceso dos (02) panameños, que mantienen casos pendientes con la justicia.