Albrook: entre la Ciudad Gubernamental y el Distrito Metropolitano

En la ciudad de Panamá, la ubicación de las instituciones públicas se manifestó tempranamente en el Casco Antiguo; alrededor de la plaza donde se concentraron el poder religioso y las principales instituciones civiles. Otro ejemplo muy claro fue el conjunto monumental de Balboa con el edificio de la Administración del Canal de Panamá, que ofrece un ejemplo de cómo la arquitectura, la topografía, el paisaje y los ejes visuales pueden utilizarse para expresar institucionalidad y construir una imagen reconocible del poder administrativo.
Sin embargo, después, buena parte de las dependencias gubernamentales terminó dispersándose por la ciudad, distribuidas entre numerosos edificios y sectores, sin una estructura urbana claramente reconocible, mediante la adaptación o reutilización de edificios cuya localización respondió más a necesidades prácticas que a una visión urbana de conjunto. El plano de un nuevo centro cívico para la ciudad en el siglo XXI se delineo hacia el año 2014 cuando el gobierno nacional encargó a la reconocida firma internacional de arquitectura y planificación Skidmore, Owen and Merril un plan maestro para Albrook cuando recién se terminó de construir la Línea 1 del Metro de Panamá.
Un centro cívico no es simplemente una agrupación de edificios públicos. Los centros cívicos gubernamentales tienen una tradición histórica. Estos conjuntos han reunido oficinas gubernamentales, tribunales de justicia, bibliotecas, museos y otras instituciones, vinculándolos con los principales sistemas de transporte y los espacios públicos. Es claro por qué tantas ciudades han situado sus edificios gubernamentales alrededor de plazas, donde las grandes avenidas terminan con frecuencia frente a edificios públicos o monumentos. Arquitectos y urbanistas utilizaron grandes ejes, edificios monumentales, plazas y jardines para expresar ideales de orden cívico e identidad colectiva.
En el plan de la Ciudad Gubernamental del año 2014 sobresalen dos grandes centralidades: la primera se organiza alrededor de una plaza central, junto a la estación de tren Albrook, rodeada de edificios de mediana altura. Este sector estaría conectado mediante una pasarela con la Terminal Nacional de Transporte y un área dedicada a patios y talleres del Metro de Panamá. La segunda centralidad se plantea como un espacio de carácter cívico y monumental, rodeado de fuentes, espejos de agua, áreas verdes y edificios dispuestos en semicírculo. Sus espacios públicos mantenían una conexión directa con el centro comercial Albrook Mall a través de una pasarela peatonal.
Esta composición ocupaba, entre otros, los terrenos actuales de la Policía Nacional y, junto con el edificio del Tribunal Electoral, conformaba uno de los principales accesos de entrada. En sus proximidades también estaba prevista la estación Curundú, cuya presencia habría reforzado la conexión del nuevo conjunto gubernamental con el sistema de transporte público y el sector urbano residencial de Curundú. También aprovechaba el borde del río Curundú a través de un parque, a lo largo de la avenida Ascanio Villalaz, con una sucesión de bloques de mediana altura, organizados en manzanas de dimensiones reducidas con patios verdes.
Esta configuración proponía una escala urbana peatonal, como una sucesión de recorridos de espacios públicos, pasarelas y accesos al transporte urbano, en contraste con los grandes lotes e instalaciones que actualmente caracterizan buena parte del sector. En cuanto al perfil de los edificios son de mediana y baja altura, pero fragmentados y escala humana que permitía la posibilidad de cierta variedad arquitectónica.
Un nuevo plan, sobre los mismos terrenos ha sido realizado por la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Según la descripción institucional del MOP, esta tiene entre sus funciones agilizar las tareas técnicas relacionadas con la coordinación, licitación, supervisión y ejecución de contratos de diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de proyectos de infraestructura pública que le sean asignados por el Consejo de Gabinete.
La propuesta presentada parece rescatar algunas de las conexiones viales contempladas anteriormente además de una estructura industrial existente para su reconversión como uso comercial/retail. El nuevo distrito se organiza principalmente a partir de macro manzanas, representados en el plano mediante grandes manchas de uso sobre las cuales se distribuirían los futuros edificios. Se aproxima más a un esquema tradicional de zonificación, en el que se asignan funciones, pero sin definir necesariamente la forma urbana que estas producirán. Aún está por definir cómo se relacionarán los edificios con las calles, las alturas y densidades, la configuración entre las fachadas y las plantas bajas, la relación entre los edificios y el espacio público, y, sobre todo, cómo se moverán los peatones entre la estación, las instituciones públicas, las áreas comerciales y los barrios circundantes. En un área servida por el Metro, la prioridad debería ser crear un distrito caminable, conectado y menos dependiente del automóvil. El diseño urbano debe explicar cómo esos usos, edificios, calles y espacios públicos se articulan para producir ciudad.
La posibilidad de crear en Albrook un nuevo centro gubernamental, ha de ser un lugar donde la arquitectura, los recorridos, el transporte y los espacios abiertos permiten que las instituciones sean comprensibles y accesibles para los ciudadanos. Los usos que acompañen al proyecto serán igualmente importantes. Uno de los retos también es como estos espacios funcionan de noche, cuando son de un solo uso y se convierte en un lugar vacío, sin residentes. Albrook ofrece la oportunidad de incorporar espacios culturales, plazas, jardines y un paseo cívico principal.
Se trata también de mirar de manera introspectiva qué espacios públicos han funcionado tradicionalmente en la ciudad y reinterpretarlos de acuerdo también al clima y la cultura local. La protección frente al sol y la lluvia, la sombra, los árboles, los corredores cubiertos, la ventilación y el paisaje tropical, las vistas y cercanía hacia el cerro Ancón deberían convertirse en elementos esenciales de esta nueva arquitectura cívica. A través de la arquitectura, el paisaje y el diseño urbano, este proyecto deberá transmitir la imagen de una centralidad para la ciudad.