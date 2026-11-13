Albrook: entre la Ciudad Gubernamental y el Distrito Metropolitano

En la ciudad de Panamá, la ubicación de las instituciones públicas se manifestó tempranamente en el Casco Antiguo; alrededor de la plaza donde se concentraron el poder religioso y las principales instituciones civiles. Otro ejemplo muy claro fue el conjunto monumental de Balboa con el edificio de la Administración del Canal de Panamá, que ofrece un ejemplo de cómo la arquitectura, la topografía, el paisaje y los ejes visuales pueden utilizarse para expresar institucionalidad y construir una imagen reconocible del poder administrativo. Sin embargo, después, buena parte de las dependencias gubernamentales terminó dispersándose por la ciudad, distribuidas entre numerosos edificios y sectores, sin una estructura urbana claramente reconocible, mediante la adaptación o reutilización de edificios cuya localización respondió más a necesidades prácticas que a una visión urbana de conjunto. El plano de un nuevo centro cívico para la ciudad en el siglo XXI se delineo hacia el año 2014 cuando el gobierno nacional encargó a la reconocida firma internacional de arquitectura y planificación Skidmore, Owen and Merril un plan maestro para Albrook cuando recién se terminó de construir la Línea 1 del Metro de Panamá. Un centro cívico no es simplemente una agrupación de edificios públicos. Los centros cívicos gubernamentales tienen una tradición histórica. Estos conjuntos han reunido oficinas gubernamentales, tribunales de justicia, bibliotecas, museos y otras instituciones, vinculándolos con los principales sistemas de transporte y los espacios públicos. Es claro por qué tantas ciudades han situado sus edificios gubernamentales alrededor de plazas, donde las grandes avenidas terminan con frecuencia frente a edificios públicos o monumentos. Arquitectos y urbanistas utilizaron grandes ejes, edificios monumentales, plazas y jardines para expresar ideales de orden cívico e identidad colectiva.

El turno de Panamá en Albrook; en las inmediaciones del Canal de Panamá

En el plan de la Ciudad Gubernamental del año 2014 sobresalen dos grandes centralidades: la primera se organiza alrededor de una plaza central, junto a la estación de tren Albrook, rodeada de edificios de mediana altura. Este sector estaría conectado mediante una pasarela con la Terminal Nacional de Transporte y un área dedicada a patios y talleres del Metro de Panamá. La segunda centralidad se plantea como un espacio de carácter cívico y monumental, rodeado de fuentes, espejos de agua, áreas verdes y edificios dispuestos en semicírculo. Sus espacios públicos mantenían una conexión directa con el centro comercial Albrook Mall a través de una pasarela peatonal. Esta composición ocupaba, entre otros, los terrenos actuales de la Policía Nacional y, junto con el edificio del Tribunal Electoral, conformaba uno de los principales accesos de entrada. En sus proximidades también estaba prevista la estación Curundú, cuya presencia habría reforzado la conexión del nuevo conjunto gubernamental con el sistema de transporte público y el sector urbano residencial de Curundú. También aprovechaba el borde del río Curundú a través de un parque, a lo largo de la avenida Ascanio Villalaz, con una sucesión de bloques de mediana altura, organizados en manzanas de dimensiones reducidas con patios verdes. Esta configuración proponía una escala urbana peatonal, como una sucesión de recorridos de espacios públicos, pasarelas y accesos al transporte urbano, en contraste con los grandes lotes e instalaciones que actualmente caracterizan buena parte del sector. En cuanto al perfil de los edificios son de mediana y baja altura, pero fragmentados y escala humana que permitía la posibilidad de cierta variedad arquitectónica.

El Distrito Metropolitano de Albrook