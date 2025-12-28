Alcaldesa de Arraiján defiende legalidad sobre destrucción de monumento chino

Ante la controversia generada por la demolición de un monumento vinculado a la comunidad china en el Mirador del Puente de Las Américas, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, emitió un comunicado reafirmando que las acciones fueron preventivas, legales y tomadas de manera autónoma y técnica.Peñalba subrayó que las decisiones no respondieron a presiones políticas ni buscan ofender o negar el legado cultural de la comunidad china en Panamá. <i><b>'Todo se hizo con la legalidad debida. Es una decisión autónoma y técnica que dista mucho de ofender o negar el legado cultural de la comunidad china'</b></i>, expresó en su cuenta oficial.La alcaldesa también anunció que la municipalidad asumirá la renovación del Mirador, con el objetivo de promover el turismo panameño y multicultural en la región. Enfatizó que Arraiján se proyecta como 'la puerta del oeste', destacando su potencial como punto estratégico de desarrollo turístico.Finalmente, hizo un llamado a quienes intentan aprovechar la situación para generar conflicto: 'A los que se están aprovechando, dejen de estar pescando en río revuelto', concluyó.