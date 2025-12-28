Alcaldesa de Arraiján defiende legalidad sobre destrucción de monumento chino

Ante la controversia generada por la demolición de un monumento vinculado a la comunidad china en el Mirador del Puente de Las Américas, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, emitió un comunicado reafirmando que las acciones fueron preventivas, legales y tomadas de manera autónoma y técnica.

Peñalba subrayó que las decisiones no respondieron a presiones políticas ni buscan ofender o negar el legado cultural de la comunidad china en Panamá.

“Todo se hizo con la legalidad debida. Es una decisión autónoma y técnica que dista mucho de ofender o negar el legado cultural de la comunidad china”, expresó en su cuenta oficial.

La alcaldesa también anunció que la municipalidad asumirá la renovación del Mirador, con el objetivo de promover el turismo panameño y multicultural en la región.

Enfatizó que Arraiján se proyecta como “la puerta del oeste”, destacando su potencial como punto estratégico de desarrollo turístico.

Finalmente, hizo un llamado a quienes intentan aprovechar la situación para generar conflicto: “A los que se están aprovechando, dejen de estar pescando en río revuelto”, concluyó.