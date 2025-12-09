Alcaldía de Colón y Cobre Panamá encienden la Navidad en el Paseo Marino

La ambientación e iluminación del parque fue posible gracias al trabajo del equipo municipal y al acompañamiento de Cobre Panamá, permitiendo presentar un Paseo Marino completamente adornado y listo para recibir miles de colonenses durante todo el mes. El alcalde de Colón, Diógenes Galván destacó la importancia de ofrecer actividades que reúnan a las familias en esta época del año: 'Queremos que las familias colonenses tengan espacios bonitos, accesibles y llenos de actividades para disfrutar la temporada navideña. Cada detalle de la decoración y cada dinámica fueron pensados para que nuestros niños y adultos vivan momentos especiales. Este encendido marca el inicio de un mes en el que buscamos unir a la comunidad, apoyar a nuestros emprendedores y ofrecer una Navidad organizada, alegre y abierta para todos', señaló.