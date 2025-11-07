Alcaldía inicia construcción de nueva cancha deportiva para la comunidad de Las Acacias

<b>La comunidad de Las Acacias, en el corregimiento de Don Bosco, contará con una moderna cancha deportiva</b> tras la entrega de la orden de proceder por parte del<b> </b>alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, y el representante del sector, Pier Janson.La obra, largamente esperada por los moradores, <b>se ejecutará mediante fondos de descentralización.</b>Mizrachi destacó que se trata del primer proyecto a nivel nacional que se concreta con el uso de recursos descentralizados bajo este modelo. <i>'Este proyecto es el primero a nivel nacional que se concreta con la utilización de fondos de la descentralización, y gracias al impulso del representante de Don Bosco, Pier Janson, la obra está en desarrollo', </i>afirmó.<b>El representante de Don Bosco, Pier Janson,</b> señaló que la infraestructura tendrá un impacto significativo en la calidad de vida del sector. <i>'Es una obra para el esparcimiento público, con una escuela al lado del complejo, que ahora contará con una instalación de calidad para la práctica de la educación física'</i>, indicó.<b>La Cancha Deportiva de Las Acacias abarcará aproximadamente 6,000 metros cuadrados </b>e incluirá una cancha de fútbol con grama sintética de 83 por 43 metros, cerca perimetral, graderías para unas 500 personas, iluminación y estacionamientos para automóviles y motocicletas.El complejo también contará con un edificio con vestidores para damas y caballeros, áreas verdes, accesos para personas con discapacidad y un entorno seguro para deportistas y visitantes.