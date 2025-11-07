Alcaldía inicia construcción de nueva cancha deportiva para la comunidad de Las Acacias

La comunidad de Las Acacias, en el corregimiento de Don Bosco, contará con una moderna cancha deportiva tras la entrega de la orden de proceder por parte del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, y el representante del sector, Pier Janson.

La obra, largamente esperada por los moradores, se ejecutará mediante fondos de descentralización.

Mizrachi destacó que se trata del primer proyecto a nivel nacional que se concreta con el uso de recursos descentralizados bajo este modelo. “Este proyecto es el primero a nivel nacional que se concreta con la utilización de fondos de la descentralización, y gracias al impulso del representante de Don Bosco, Pier Janson, la obra está en desarrollo”, afirmó.

El representante de Don Bosco, Pier Janson, señaló que la infraestructura tendrá un impacto significativo en la calidad de vida del sector. “Es una obra para el esparcimiento público, con una escuela al lado del complejo, que ahora contará con una instalación de calidad para la práctica de la educación física”, indicó.

La Cancha Deportiva de Las Acacias abarcará aproximadamente 6,000 metros cuadrados e incluirá una cancha de fútbol con grama sintética de 83 por 43 metros, cerca perimetral, graderías para unas 500 personas, iluminación y estacionamientos para automóviles y motocicletas.

El complejo también contará con un edificio con vestidores para damas y caballeros, áreas verdes, accesos para personas con discapacidad y un entorno seguro para deportistas y visitantes.