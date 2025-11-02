  1. Inicio
Alerta por lluvias y tormentas se mantendrá hasta el 5 de noviembre en Panamá

Las lluvias se han mantenido en las últimas semanas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 02/11/2025 09:56
Según el pronóstico, se prevé la incursión de la onda tropical #37 durante las próximas 12 a 24 horas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas que se mantendrá vigente desde las 8:20 a.m. del 2 de noviembre hasta las 12:00 p.m. del 5 de noviembre de 2025.

Según el pronóstico, se prevé la incursión de la onda tropical #37 durante las próximas 12 a 24 horas, lo que fortalecerá la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y un sistema de baja presión al norte del país. Esta combinación generará una atmósfera más inestable, con la posibilidad de un nuevo sistema frontal en el Caribe que incremente las lluvias y tormentas.

El IMHPA advierte que podrían registrarse acumulados de lluvias entre 200 y 320 milímetros en 72 horas en las provincias y comarcas bajo mayor vigilancia, como Bocas del Toro, Colón, Veraguas (norte), Chiriquí (zonas montañosas), Coclé, Darién, Comarca Ngäbe Buglé y la Comarca Emberá-Wounaan (Sambú).

La entidad también señaló que estos eventos de lluvia podrían estar acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, con alta posibilidad de inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos debido a la humedad acumulada en los suelos.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones y deslaves.

