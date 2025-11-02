Alerta por lluvias y tormentas se mantendrá hasta el 5 de noviembre en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas que se mantendrá vigente desde las 8:20 a.m. del 2 de noviembre hasta las 12:00 p.m. del 5 de noviembre de 2025.

Según el pronóstico, se prevé la incursión de la onda tropical #37 durante las próximas 12 a 24 horas, lo que fortalecerá la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y un sistema de baja presión al norte del país. Esta combinación generará una atmósfera más inestable, con la posibilidad de un nuevo sistema frontal en el Caribe que incremente las lluvias y tormentas.

El IMHPA advierte que podrían registrarse acumulados de lluvias entre 200 y 320 milímetros en 72 horas en las provincias y comarcas bajo mayor vigilancia, como Bocas del Toro, Colón, Veraguas (norte), Chiriquí (zonas montañosas), Coclé, Darién, Comarca Ngäbe Buglé y la Comarca Emberá-Wounaan (Sambú).