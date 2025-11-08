Aprehenden a dos sospechoso del homicidio de Esteban De León Osorio

Este sábado 8 de noviembre, la Polícia Nacional (PN) aprehendió a dos sospechosos presuntamente vinculado a un homicidio y robo agravado en perjuicio de Esteban De León, encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

El primero fue aprehendido en Arraiján en horas de la madrugada.

Mientras que el segundo fue captarudo en el transcurso de la tarde, en el área de Las Paredes, corregimiento de la 24 de diciembre.

El caso de Esteban ha sacudido y alarmado a la población por como se ha recrudecido la seguridad en los corregimientos del país.

La PN aseguró que continuará trabajando en conjunto con las autoridades judiciales y en apoyo de toda la comunidad para poder dar con la captura de personas que han cometido este y otros hechos delictivos.