Aprehenden a exasesor legal de Pandeportes por presunto peculado

Un exfuncionario del <b><a href="/tag/-/meta/pandeportes-instituto-panameno-de-deportes">Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes)</a>, </b>que ejercía como asesor legal, fue aprehendido en Aguadulce, provincia de Coclé, por la <b><a href="/tag/-/meta/procuraduria-de-la-administracion">Procuraduría General de la Nación</a></b> a través de la <b>Fiscalía Anticorrupción.</b>La aprehensión desarrolló mediante un allanamiento que se realizó en El Cristo de Aguadulce, con el apoyo de la <b>Dirección de Investigación Policial.</b>Esta diligencia está relacionada con un caso de 2018, en el que se pagaron <b>B/. 107,420.12</b> para la construcción de una cancha sintética en la <b>Escuela Estela Sierra, ubicada en el distrito de Arraiján</b>, en Panamá Oeste. Esta obra, pese a que se desembolsó el dinero, no se ejecutó, lo que causó una lesión económica al Estado.