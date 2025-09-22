Aprehenden a exasesor legal de Pandeportes por presunto peculado

Un exfuncionario del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), que ejercía como asesor legal, fue aprehendido en Aguadulce, provincia de Coclé, por la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción.

La aprehensión desarrolló mediante un allanamiento que se realizó en El Cristo de Aguadulce, con el apoyo de la Dirección de Investigación Policial.

Esta diligencia está relacionada con un caso de 2018, en el que se pagaron B/. 107,420.12 para la construcción de una cancha sintética en la Escuela Estela Sierra, ubicada en el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste. Esta obra, pese a que se desembolsó el dinero, no se ejecutó, lo que causó una lesión económica al Estado.