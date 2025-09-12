Aprehenden a exfuncionarios de Arosemena y Tolé por mal manejo de fondos descentralizados

La Procuraduría General de la Nación, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó la detención del extesorero del corregimiento de Arosemena, mientras que el representante actual del corregimiento de Arosemena y el extesorero de la junta comunal de Tolé deberán cumplir con la medida de depósito domiciliario, tras ser imputados por el delito de peculado.

Las acciones se enmarcan en la Operación Comunidad, investigación liderada por el Ministerio Público por presunto uso indebido de fondos del Programa de Interés Social (PDIS) entre 2019 y 2024.

Como parte de esta operación se han realizado allanamientos en Panamá Oeste, Coclé y Bocas del Toro, donde se recabaron indicios adicionales vinculados a la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, en la junta comunal de Arosemena la lesión patrimonial asciende a $671.926, mientras que en Tolé se estiman irregularidades por alrededor de $880.000.

Estas denuncias fueron presentadas inicialmente por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), que ha señalado irregularidades en el manejo de fondos descentralizados en varias juntas comunales y municipios.

El Ministerio Público destacó que, hasta la fecha, se han interpuesto cerca de 294 denuncias penales por más de $213 millones, relacionadas con posibles malos manejos de recursos públicos destinados a proyectos comunitarios.

Las medidas cautelares dictadas —detención preventiva y depósito domiciliario— responden a la gravedad de las imputaciones y a la evidencia presentada en esta etapa del proceso, al tiempo que se garantiza el respeto a los derechos de los investigados.