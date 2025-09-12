  1. Inicio
PANAMÁ

Fallece fiscal electoral Dilio Arcia a sus 76 años

Dilio Arcia, fiscal electoral
Dilio Arcia, fiscal electoral Fiscalía Electoral
Por
Adriana Berna
  • 12/09/2025 17:02
Arcia se había acogido recientemente a dos meses de vacaciones, tras seis años al frente de la fiscalía.

A sus 76 años fallece el actual fiscal electoral, Dilio Arcia Torres, tras sufrir un derrame cerebral, anunció la Fiscalía General Electoral (FGE).

A inicios de esta semana Arcia Torres se había acogido a dos meses de vacaciones en la entidad, tras seis años dirigiendo la fiscalía.

Vida y carrera de Dilio Arcia

Fue Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1978-1980), obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude por su tesis doctoral.

A lo largo de su extensa carrera, acumuló experiencia en diversas instituciones estatales y organismos autónomos de los tres órganos del Estado panameño, así como en el sector privado. Entre sus roles más destacados se incluyen la presidencia del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (1985-1988).

Trabajo en instituciones estatales como Registro Público, Caja de Ahorros, Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco Hipotecario Nacional, Autoridad del Canal de Panamá y Asamblea Nacional.

También fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y director general de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Asimismo ejerció como ministro de Gobierno y Justicia, ministro y viceministro de la Presidencia y ministro de Relaciones Exteriores encargado.

Además, participó activamente en comisiones de reformas electorales y formó parte de las Juntas Nacionales de Escrutinio en varias Elecciones Generales y Referéndums, consolidándose como una figura clave en el fortalecimiento del sistema electoral panameño.

