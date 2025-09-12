Fallece fiscal electoral Dilio Arcia a sus 76 años

Fue Doctor en Derecho por la<b> Universidad Complutense de Madrid (1978-1980)</b>, obteniendo la calificación de <b>Sobresaliente Cum Laude</b> por su tesis doctoral.A lo largo de su extensa carrera, acumuló experiencia en diversas instituciones estatales y organismos autónomos de los tres órganos del Estado panameño, así como en el sector privado. Entre sus roles más destacados se incluyen la presidencia del <b><a href="/tag/-/meta/cna-colegio-nacional-de-abogados">Colegio Nacional de Abogados de Panamá</a> (1985-1988).</b>