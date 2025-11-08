Aprehenden a un sospechoso del homicidio de Esteban De León Osorio

De León fue hallado sin vida, envuelto en plástico y tela, cerca de una iglesia en el sector de Las Paredes, corregimiento de la 24 de Diciembre.El hallazgo, hecho por un jardinero que alertó a las autoridades por el olor a descomposición.Esteban había sido visto por última vez saliendo de la casa de su abuela en La Morelo, Tocumen, conduciendo su vehículo Forting gris con placa E03025. Tres días después, ese mismo automóvil apareció totalmente calcinado en el área de Malengue, Pacora, a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Desde el primer momento, los familiares y vecinos señalaron lo mismo: las autoridades no actuaron a tiempo.