Aprehenden a un sospechoso del homicidio de Esteban De León Osorio

En la madrugada de este sábado 8 de noviembre, la Polícia Nacional (PN) aprehendió en Arraiján a un hombre presuntamente vinculado a un homicidio y robo agravado en perjuicio de Esteban De León, encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

El caso de Esteban ha sacudido y alarmado a la población por como se ha recrudecido la seguridad en los corregimientos del país.

La PN aseguró que continuará trabajando en conjunto con las autoridades judiciales y en apoyo de toda la comunidad para poder dar con la captura de personas que han cometido este y otros hechos delictivos.