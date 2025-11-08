  1. Inicio
Aprehenden a un sospechoso del homicidio de Esteban De León Osorio

Agentes de la DIJ y la Polícia Nacional en el momento de la aprehensión del sospechoso.
Agentes de la DIJ y la Polícia Nacional en el momento de la aprehensión del sospechoso. Policía Nacional
  08/11/2025 08:45
El joven de 25 años fue hallado sin vida, envuelto en plástico y tela, cerca de una iglesia en el sector de Las Paredes, corregimiento de la 24 de Diciembre

En la madrugada de este sábado 8 de noviembre, la Polícia Nacional (PN) aprehendió en Arraiján a un hombre presuntamente vinculado a un homicidio y robo agravado en perjuicio de Esteban De León, encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

El caso de Esteban ha sacudido y alarmado a la población por como se ha recrudecido la seguridad en los corregimientos del país.

La PN aseguró que continuará trabajando en conjunto con las autoridades judiciales y en apoyo de toda la comunidad para poder dar con la captura de personas que han cometido este y otros hechos delictivos.

Cronología

De León fue hallado sin vida, envuelto en plástico y tela, cerca de una iglesia en el sector de Las Paredes, corregimiento de la 24 de Diciembre.

El hallazgo, hecho por un jardinero que alertó a las autoridades por el olor a descomposición.

Esteban había sido visto por última vez saliendo de la casa de su abuela en La Morelo, Tocumen, conduciendo su vehículo Forting gris con placa E03025.

Tres días después, ese mismo automóvil apareció totalmente calcinado en el área de Malengue, Pacora, a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Desde el primer momento, los familiares y vecinos señalaron lo mismo: las autoridades no actuaron a tiempo.

