Comarca Ngäbe Buglé registra brote de tos ferina: alerta en Soloy y Emplanada de Chorcha

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, confirma un brote activo de tos ferina en la comarca Ngäbe Buglé, con concentración de casos en los corregimientos de Soloy, distrito de Besikó, y casos adicionales vinculados en el corregimiento de Emplanada de Chorcha.

Hasta la fecha, se registra una defunción, trece casos confirmados por laboratorio y un caso adicional por nexo epidemiológico.

La persona fallecida, contacto estrecho de un caso confirmado, tenía antecedentes de cardiopatía y traqueotomía, sin evidencia de causa directa atribuible en investigación.

Ante esta situación, los equipos de respuesta rápida locales y regionales realizan la búsqueda activa casa por casa, vacunación de bloqueo y profilaxis antibiótica a los contactos, principalmente en las comunidades de Cerro Miel, Quebrada Caña, Buri y áreas adyacentes.

El Minsa informó que las acciones implementadas han permitido contener la transmisión dentro del foco identificado, sin evidencia de diseminación sostenida a otras regiones.

Sin embargo, ante el inicio de la zafra agrícola, advierte que existe el riesgo de dispersión hacia otras áreas del país, debido al desplazamiento temporal de familias trabajadoras desde las comunidades afectadas.