Aprueban el estudio de impacto ambiental del teleférico del Metro

El área total de intervención comprende más de 80 hectáreas distribuidas en cinco polígonos dentro de los <b>corregimientos de Río Abajo, Mateo Iturralde, Belisario Frías, Belisario Porras, José Domingo Espinar y Arnulfo Arias.</b>El expediente revela que Metro de Panamá presentó el Estudio de Impacto Ambiental el 19 de diciembre de 2025.Durante los meses siguientes, el documento fue revisado por distintas dependencias del Ministerio de Ambiente y por instituciones como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Empresa de Transmisión Eléctrica, el Ministerio de Cultura y los municipios de Panamá y San Miguelito, entre otros organismos.Como parte del proceso, el Ministerio de Ambiente realizó una inspección de campo para verificar las condiciones del área donde se desarrollará el proyecto y organizó un foro público el 21 de febrero de 2026.La resolución señala que durante el período de consulta pública no se presentaron observaciones ni comentarios por parte de la ciudadanía.La evaluación también incluyó una solicitud de información aclaratoria dirigida al promotor, quien presentó la documentación complementaria en abril de 2026 para responder las observaciones formuladas por las distintas entidades técnicas.