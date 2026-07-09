Aprueban el estudio de impacto ambiental del teleférico del Metro

El Ministerio de Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría III del proyecto “Diseño, construcción y operación del teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito”, promovido por Metro de Panamá, mediante la Resolución DEIA-IA-028-2026, fechada el 27 de mayo de 2026. Con esta decisión, la entidad concluyó que el proyecto es ambientalmente viable, luego de un proceso de evaluación técnica que incluyó inspecciones de campo, consultas con instituciones públicas, un foro de participación ciudadana y la presentación de información complementaria por parte del promotor. La aprobación del estudio constituye uno de los principales requisitos ambientales para el desarrollo de la obra, que se lanzó una nueva licitación. Sin embargo, la resolución deja claro que el Metro de Panamá todavía deberá cumplir una serie de obligaciones y obtener autorizaciones adicionales antes del inicio de la fase de construcción. De acuerdo con el estudio aprobado, el proyecto contempla la construcción y operación de un sistema de teleférico monocable desembragable destinado al transporte público masivo. El recorrido tendrá una longitud aproximada de 6.7 kilómetros y estará integrado con las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, con el propósito de mejorar la movilidad en sectores de difícil acceso debido a la topografía de San Miguelito. El sistema contará con 280 cabinas con capacidad para transportar hasta diez pasajeros cada una y seis estaciones distribuidas entre los distritos de Panamá y San Miguelito: Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Balboa, Torrijos Carter y Valle de Urracá. Además de las estaciones, el proyecto incluye la construcción de aproximadamente 44 pilonas o torres de soporte, un patio y taller para las cabinas en la estación Cincuentenario, obras de drenaje pluvial, accesos peatonales, ascensores, áreas verdes y espacios para facilitar la conexión con otros medios de transporte.

El área total de intervención comprende más de 80 hectáreas distribuidas en cinco polígonos dentro de los corregimientos de Río Abajo, Mateo Iturralde, Belisario Frías, Belisario Porras, José Domingo Espinar y Arnulfo Arias. El expediente revela que Metro de Panamá presentó el Estudio de Impacto Ambiental el 19 de diciembre de 2025. Durante los meses siguientes, el documento fue revisado por distintas dependencias del Ministerio de Ambiente y por instituciones como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Empresa de Transmisión Eléctrica, el Ministerio de Cultura y los municipios de Panamá y San Miguelito, entre otros organismos. Como parte del proceso, el Ministerio de Ambiente realizó una inspección de campo para verificar las condiciones del área donde se desarrollará el proyecto y organizó un foro público el 21 de febrero de 2026. La resolución señala que durante el período de consulta pública no se presentaron observaciones ni comentarios por parte de la ciudadanía. La evaluación también incluyó una solicitud de información aclaratoria dirigida al promotor, quien presentó la documentación complementaria en abril de 2026 para responder las observaciones formuladas por las distintas entidades técnicas.

Observaciones técnicas

El expediente muestra que varias instituciones formularon observaciones durante la revisión del estudio. La Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente solicitó ampliar la información relacionada con la identificación de amenazas climáticas, los escenarios de vulnerabilidad y las medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático. Por su parte, la Universidad Tecnológica de Panamá recomendó complementar los análisis hidrológicos e hidráulicos del proyecto para facilitar una evaluación técnica más completa de los riesgos asociados. La Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) también indicó que cualquier solución de diseño que involucre las líneas de transmisión deberá desarrollarse en coordinación con la empresa estatal y contar con su no objeción antes de la ejecución de las obras. Mientras tanto, la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana destacó que el desarrollo del proyecto deberá incorporar estrategias de prevención y monitoreo debido a la complejidad urbana, la topografía accidentada y la alta densidad poblacional de sectores de San Miguelito. Tras la presentación de la información complementaria, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental concluyó que el proyecto cumplía los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente y recomendó su aprobación. Aunque el estudio fue aprobado, la resolución establece una serie de obligaciones ambientales que el Metro de Panamá deberá cumplir durante las distintas fases del proyecto. La resolución también obliga a presentar informes semestrales de seguimiento durante la etapa constructiva y reportes anuales durante los primeros cinco años de funcionamiento del teleférico.

Requisitos antes del inicio de la construcción