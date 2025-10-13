Aprueban proyecto APP para modernizar Vía Centenario y Autopista Arraiján–La Chorrera

Durante la sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete realizada este lunes, <b>el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac</b>, aprobó el Informe Técnico Inicial del proyecto <b>'Rehabilitación, mejora y mantenimiento por estándares de desempeño de la vía Centenario y la Autopista Arraiján – La Chorrera'</b>, presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).El proyecto vial, que se encuentra bajo el Régimen de Asociación Público-Privada (APP), busca no solo reparar la vía, sino también garantizar su operación eficiente y sostenible a largo plazo.<i>'Con esto estamos muy claros en lo que cuesta rescatar obras abandonadas',</i> afirmó Orillac, enfatizando la importancia de intervenir en infraestructura que requiere atención urgente. <b>Participación interinstitucional y respaldo técnico</b>La sesión contó con la presencia de los ministros de Obras Públicas, José Luis Andrade, y de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el vicecanciller, Carlos Hoyos; el contralor general, Anel Flores; y la secretaria de la Asociación Público-Privada, Ana Julia Carreira.Todos coincidieron en la relevancia del proyecto para el desarrollo sostenible del país y para la mejora de la calidad de vida de quienes transitan diariamente por estas vías. La aprobación del Informe Técnico Inicial refleja la coordinación entre distintas entidades del Estado y la confianza en que el proyecto cumplirá con los estándares de desempeño requeridos.<b>Alcance y características del proyecto</b><b>El proyecto abarca un total de 42,5 kilómetros de vías existentes, distribuidos en seis secciones. </b>Se trata de una intervención tipo 'brownfield', que incluye la rehabilitación, mejora, operación y mantenimiento de las carreteras bajo estrictos estándares de desempeño.<b>El contrato contempla: </b> Fase de preconstrucción: 18 meses Construcción: 30 meses Operación y mantenimiento: 21 añosDuración total del contrato: 25 añosLos trabajos están diseñados para garantizar que la vía cumpla con altos estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad, lo que permitirá ofrecer un servicio de calidad a largo plazo.<b>Impacto en la movilidad y la conectividad</b><b>El proyecto beneficiará directamente a más de 100 mil usuarios que diariamente transitan entre la ciudad de Panamá y el sector oeste.</b> Se espera que el tráfico promedio diario aumente de 41,000 vehículos en 2022 a más de 112,000 en 2040, lo que refleja el crecimiento y la demanda de movilidad en la región.Además de mejorar los tiempos de traslado y reducir el congestionamiento, la intervención facilitará la conectividad logística, fortaleciendo el comercio y dinamizando la economía del sector oeste. La combinación de modernización vial, estándares de desempeño y monitoreo continuo permitirá reducir accidentes y garantizar mayor seguridad para los conductores y peatones.<b>Indicadores de desempeño y estándares de seguridad</b>El proyecto incorpora indicadores clave de desempeño (KPIs) que permitirán medir de forma constante la eficiencia de la vía y su operación segura. Estos estándares buscan asegurar que la rehabilitación, mejora y mantenimiento cumplan con los niveles de calidad requeridos para un corredor vial de alta demanda.El enfoque integral del proyecto refleja una visión de infraestructura moderna: no se trata solo de reparar la carretera, sino de garantizar que funcione de manera óptima durante las próximas décadas, con planes de mantenimiento y operación que aseguren la sostenibilidad del corredor.