Asamblea reforzará e invertirá en relojes biométricos para evitar ‘botellas’

El <b><a href="/tag/-/meta/anel-flores">contralor general de la República, Anel Flores</a></b>, sostuvo ‘una reunión de trabajo’ con el <b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera</a></b>, en la que analizaron diversos temas ‘vinculados a la transparencia y a la buena administración de los recursos del Estado’, especialmente vinculados al Órgano Legislativo. Entre ellos estuvo <i>‘la importancia de implementar y dar seguimiento al uso de relojes biométricos de marcación en la Asamblea Nacional’. </i>