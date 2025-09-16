Asamblea reforzará e invertirá en relojes biométricos para evitar ‘botellas’

Entre ellos estuvo ‘la importancia de implementar y dar seguimiento al uso de relojes biométricos de marcación en la Asamblea Nacional’.

El contralor general de la República, Anel Flores , sostuvo ‘una reunión de trabajo’ con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera , en la que analizaron diversos temas ‘vinculados a la transparencia y a la buena administración de los recursos del Estado’, especialmente vinculados al Órgano Legislativo.

El uso de estos dispositivos se retomó en diciembre de 2024, desde pandemia habían dejado de funcionar lo que provocó que el registro de la asistencia del personal en la Asamblea Nacional se realizara manualmente.

Para la Controlaría General, la implentación de los relojes biométricos ayuda a ‘garantizar el cumplimiento de la jornada laboral de los colaboradores y evitar especulaciones sobre prácticas irregulares, comúnmente conocidas como “botellas”, dice el comunicado.

Asamblea Nacional invertirá en la adquisición de más relojes biométricos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, detalló que se trató de “una reunión con parte del equipo de la Asamblea, la parte de Recursos Humanos, conjuntamente con el Contralor viendo algunas alternativas de ir mejorando la imagen de la Asamblea, sobre todo en la instalación de relojes biométricos”.

Durante la presidencia de Dana Castañeda en la Asamblea Nacional, uno de los logros fue, precisamente, la instalación de relojes biométricos.

Al respecto, Herrera manifestó que “actualmente, la Asamblea cuenta con algunos, pero no en todos los departamentos, ni en todos los despachos”.

Además, aseguró que invertirán en la compra de más dispositivos.

”Sí, se va a ir a la compra de más relojes. Vamos a tener más personal vigilante con el tema y nosotros darle esa tranquilidad que esos recursos que llegan a la Asamblea salgan con personas, que realmente, hagan su trabajo dentro de la misma”, puntualizó Herrera.