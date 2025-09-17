Estados Unidos sitúa a Nicaragua como eje clave del narcotráfico en la región

La <b>Administración de Donald Trump</b> intensificó la presión diplomática contra el régimen de <b>Daniel Ortega y Rosario Murillo</b>, al señalar a <b>Nicaragua como un punto neurálgico del narcotráfico hacia Estados Unidos</b>, en medio de un contexto regional marcado por las tensiones con el gobierno de <b>Nicolás Maduro en Venezuela</b>.<b>La Casa Blanca incluyó a Nicaragua en la lista de países considerados esenciales en el tráfico de drogas hacia el territorio estadounidense.</b> La decisión, emitida por el Departamento de Estado bajo el liderazgo de <b>Marco Rubio</b>, llega mientras <b>Washington </b>mantiene operaciones en el Caribe enfocadas en el régimen venezolano, estrecho aliado de Managua.<b>La inclusión nicaragüense se suma a naciones como Afganistán, China, Bolivia, Colombia, México y El Salvador.</b> Sin embargo, el caso de Nicaragua reviste particularidad: pone en entredicho la narrativa del 'muro de contención', la estrategia con la que Ortega y Murillo buscan proyectar al Ejército como garante de la seguridad regional.'La presencia en la lista no refleja necesariamente la cooperación antidrogas de un Gobierno. Se trata de factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito de narcóticos', aclara la designación oficial.