Estados Unidos sitúa a Nicaragua como eje clave del narcotráfico en la región

La Administración de Donald Trump intensificó la presión diplomática contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al señalar a Nicaragua como un punto neurálgico del narcotráfico hacia Estados Unidos, en medio de un contexto regional marcado por las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

La Casa Blanca incluyó a Nicaragua en la lista de países considerados esenciales en el tráfico de drogas hacia el territorio estadounidense. La decisión, emitida por el Departamento de Estado bajo el liderazgo de Marco Rubio, llega mientras Washington mantiene operaciones en el Caribe enfocadas en el régimen venezolano, estrecho aliado de Managua.

La inclusión nicaragüense se suma a naciones como Afganistán, China, Bolivia, Colombia, México y El Salvador. Sin embargo, el caso de Nicaragua reviste particularidad: pone en entredicho la narrativa del “muro de contención”, la estrategia con la que Ortega y Murillo buscan proyectar al Ejército como garante de la seguridad regional.

“La presencia en la lista no refleja necesariamente la cooperación antidrogas de un Gobierno. Se trata de factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito de narcóticos”, aclara la designación oficial.