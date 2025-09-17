Trump eleva la tensión con Maduro con amenazas y operaciones en el Caribe

Expertos en defensa señalan que las capacidades desplegadas por Estados Unidos —submarinos, destructores, cruceros y miles de infantes de marina— no serían suficientes para una invasión, pero sí para <b>operaciones quirúrgicas</b> contra pistas aéreas y rutas del narcotráfico. Franklin Mora, exfuncionario del Pentágono, calificó estas acciones como una <b>operación psicológica destinada a intimidar al chavismo y alentar fracturas en sus filas militares</b>.La narrativa ha sido reforzada por legisladores republicanos como Bernie Moreno y Mario Díaz-Balart, quienes vaticinan la caída de Maduro antes de 2025. Díaz-Balart incluso lanzó amenazas directas contra Diosdado Cabello, tras advertencias del dirigente chavista contra la opositora María Corina Machado.El secretario de Estado <b>Marco Rubio</b> se ha convertido en el vocero más combativo de la estrategia antidrogas en América Latina, calificando a Maduro como 'criminal' y negando su legitimidad. En paralelo, líderes como Nayib Bukele y dirigentes opositores en el exilio se han sumado al discurso de que el final del chavismo está próximo.