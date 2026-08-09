Así se vivió la ‘Muelatón’ en San Isidro con más de 1,500 personas

Más de 1,500 personas acudieron este domingo al Policentro de Salud de San Isidro para participar en la Gran Muelatón organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), una jornada de atención odontológica gratuita que buscó responder a la alta demanda de procedimientos bucodentales en San Miguelito y Panamá Norte.

La actividad, permitió atender a cientos de personas que requerían principalmente extracciones dentales y enfrentaban un rezago en la atención odontológica.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, estuvo presente durante la jornada y recorrió las instalaciones junto al director de la Región de Salud de San Miguelito, Algis Torres. El titular del Minsa también se sumó al equipo encargado de brindar atención a los pacientes.

Boyd Galindo explicó que la convocatoria superó las expectativas debido a la cantidad de personas que acudieron al policentro.

“Efectivamente, el regional, el Dr. Algis Torres, hizo un llamado convocando a las personas que necesitaban hacerse extracciones y han venido más de 1,500 personas”, señaló el ministro.

De acuerdo con el funcionario, cerca de 500 personas serían atendidas durante la jornada de este domingo, mientras que quienes no pudieron ser atendidos serían distribuidos en próximas jornadas en distintos centros de salud.

“Las otras se van a repartir en los próximos domingos en diferentes lugares”, indicó Boyd Galindo, quien aseguró que se utilizará la capacidad instalada de los centros de salud para garantizar que las personas registradas puedan recibir el tratamiento requerido.

La jornada comenzó a las 7:00 a.m. y contó con ocho sillones odontológicos en los que odontólogos generales y cirujanos maxilofaciales trabajaron de manera continua.

Antes de cada procedimiento se aplicó un protocolo de triaje médico para conocer los antecedentes de los pacientes y determinar las condiciones necesarias para realizar las intervenciones. Entre los aspectos evaluados estuvieron enfermedades como diabetes e hipertensión, además de posibles alergias.

El objetivo fue reducir los riesgos durante las extracciones y garantizar que los procedimientos quirúrgicos se realizaran bajo condiciones adecuadas de seguridad.