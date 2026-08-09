Así se vivió la ‘Muelatón’ en San Isidro con más de 1,500 personas

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Más de 1,500 personas acudieron este domingo al Policentro de Salud de San Isidro para participar en la Gran Muelatón organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), una jornada de atención odontológica gratuita que buscó responder a la alta demanda de procedimientos bucodentales en San Miguelito y Panamá Norte.
La actividad, permitió atender a cientos de personas que requerían principalmente extracciones dentales y enfrentaban un rezago en la atención odontológica.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, estuvo presente durante la jornada y recorrió las instalaciones junto al director de la Región de Salud de San Miguelito, Algis Torres. El titular del Minsa también se sumó al equipo encargado de brindar atención a los pacientes.
Boyd Galindo explicó que la convocatoria superó las expectativas debido a la cantidad de personas que acudieron al policentro.
“Efectivamente, el regional, el Dr. Algis Torres, hizo un llamado convocando a las personas que necesitaban hacerse extracciones y han venido más de 1,500 personas”, señaló el ministro.
De acuerdo con el funcionario, cerca de 500 personas serían atendidas durante la jornada de este domingo, mientras que quienes no pudieron ser atendidos serían distribuidos en próximas jornadas en distintos centros de salud.
“Las otras se van a repartir en los próximos domingos en diferentes lugares”, indicó Boyd Galindo, quien aseguró que se utilizará la capacidad instalada de los centros de salud para garantizar que las personas registradas puedan recibir el tratamiento requerido.
La jornada comenzó a las 7:00 a.m. y contó con ocho sillones odontológicos en los que odontólogos generales y cirujanos maxilofaciales trabajaron de manera continua.
Antes de cada procedimiento se aplicó un protocolo de triaje médico para conocer los antecedentes de los pacientes y determinar las condiciones necesarias para realizar las intervenciones. Entre los aspectos evaluados estuvieron enfermedades como diabetes e hipertensión, además de posibles alergias.
El objetivo fue reducir los riesgos durante las extracciones y garantizar que los procedimientos quirúrgicos se realizaran bajo condiciones adecuadas de seguridad.
El director de la Región de Salud de San Miguelito, Algis Torres, destacó el impacto de la jornada y señaló que la atención odontológica oportuna puede evitar que problemas dentales evolucionen hacia complicaciones de mayor gravedad.
Según el funcionario, atender los padecimientos bucodentales permite aliviar dolores agudos y prevenir infecciones que pueden comprometer la salud general de los pacientes.
La magnitud de la convocatoria también evidenció la demanda existente por servicios odontológicos en los sectores atendidos por las regiones de San Miguelito y Panamá Norte.
El Muelatón contó con la participación de 25 odontólogos, 14 asistentes dentales y ocho estudiantes de la Universidad de Panamá (UP). El personal trabajó de forma coordinada para agilizar los procedimientos y atender al mayor número posible de pacientes.
Durante su recorrido, Boyd Galindo también resaltó la importancia de la salud bucal como parte del bienestar integral de las personas. El ministro la ubicó, junto con la salud mental, entre los componentes fundamentales de la salud general.
El funcionario hizo un llamado a la población a mantener hábitos adecuados de higiene y prevención, acudir a controles periódicos y prestar atención a señales que puedan indicar la presencia de infecciones o enfermedades dentales.
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