Autoridad de Descentralización admite difícil recuperar fondos y refuerza controles en descentralización

La administradora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, aseguró este martes 28 de abril que la institución mantiene abiertas cientos de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos transferidos a juntas comunales y municipios durante administraciones anteriores, en un proceso que, según afirmó, busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos estatales.

Durante una entrevista realizada en la edición matutina de TVN Noticias, Méndez explicó que, al asumir la dirección de la entidad, encontraron expedientes incompletos relacionados con transferencias millonarias realizadas a gobiernos locales.

“Cuando llegamos, ¿qué encontramos? Un expediente que tú abres y dice la solicitud, el director que hace la solicitud, el representante que hace la solicitud, y luego la constancia de la transferencia. Se acabó el expediente. No dice en qué se usó, ni hay nada, ni el proyecto no lo describe ”, manifestó.

La funcionaria indicó que las investigaciones abarcan aproximadamente 320 millones de dólares distribuidos en cerca de dos años y medio a más de 650 juntas comunales y municipios del país.

“Cuando yo le enseñé eso al presidente fue decir que, espérate, espérate, ¿cómo? No, explícame bien cómo pudo pasar esto. ¿En cuánto tiempo? Bueno, esto ocurrió en dos años y medio’”, relató Méndez al explicar la reacción del Ejecutivo tras conocer el alcance de las posibles anomalías.

Según detalló, la AND otorgó un plazo a las autoridades locales para presentar documentación que justificara el uso de los recursos. Sin embargo, afirmó que gran parte de la información entregada fue insuficiente o inexistente.

“Estamos hablando de unos 230 millones que no se pudieron justificar o cuya sustentación era tan vaga que no nos permitía tener tranquilidad de saber cómo se utilizaron”, sostuvo.

La directora informó que, como resultado de ese proceso, se han presentado 338 denuncias ante el Ministerio Público, relacionadas con aproximadamente el 75% de los fondos cuestionados.

Méndez también señaló que algunas autoridades se negaron a colaborar con la institución.

A raíz de las denuncias, el Ministerio Público y la Contraloría General iniciaron auditorías e investigaciones sobre el destino de los fondos públicos.

“Tenemos una gran cantidad de funcionarios de la Contraloría que están haciendo auditorías. No se dan abasto con la cantidad de denuncias que presentamos ”, indicó.

Consultada sobre la posibilidad de recuperar el dinero presuntamente perdido, Méndez admitió que considera difícil que los recursos regresen al Estado. Además, sugirió que parte del dinero pudo haberse movido mediante esquemas irregulares de contrataciones y compras ficticias. “Eso fue un trabajo de hormiga que se fue desapareciendo”, agregó.

Pese al panorama investigativo, Méndez aseguró que la AND impulsa una nueva etapa enfocada en la supervisión y transparencia de los fondos públicos destinados a proyectos comunitarios.

La directora informó que la institución ha aprobado alrededor de 4,800 proyectos por cerca de 140 millones de dólares, destinados principalmente a obras de vialidad, agua potable, viviendas, infraestructuras públicas, deporte y recreación.

Detalló además que más del 80% de los corregimientos del país ejecutan actualmente proyectos financiados mediante el sistema de descentralización.

Méndez aseguró que la entidad también ha fortalecido los controles internos, la capacitación técnica y los procesos de evaluación para evitar que se repitan las irregularidades detectadas.

En cuanto a las reformas a la Ley de Descentralización que se discuten en la Asamblea Nacional, Méndez respaldó las modificaciones orientadas a endurecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

“El que no ejecuta, y el que no rinda cuentas a las instancias que tiene que rendir, no se le sigue financiando”, advirtió la funcionaria al referirse a las nuevas disposiciones propuestas en la legislación.