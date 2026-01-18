Basura y poder: el origen político de la AAUD y por qué la crisis de San Miguelito revive viejos conflictos

La gestión de los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana de Panamá no solo ha sido foco de debate, tensiones políticas y crisis de salubridad estos últimos días. En este contexto similar pero hace más de 10 años, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) surge como un intento de estructurar institucionalmente el manejo de la basura, pero también como producto de disputas políticas que marcaron su creación e impacto.La AAUD fue creada formalmente mediante la Ley 51 del 29 de septiembre de 2010, con el objetivo de convertirse en una entidad pública especializada para planificar, administrar y operar los servicios de aseo urbano y domiciliario, inicialmente en la ciudad de Panamá, con facultades para extenderse a la gestión integral de residuos sólidos y rellenos sanitarios como Cerro Patacón.La ley le dio autonomía interna y la obligó a respetar los contratos existentes al recibir los servicios de los municipios bajo un modelo centralizado desde el Órgano Ejecutivo. Sin embargo, su surgimiento no estuvo exento de controversias políticas. Aunque la AAUD nació legalmente en 2010, su impulso y operatividad estuvieron marcados por disputas entre fuerzas políticas municipales y nacionales, como fracturas entre Cambio Democrático y Panameñismo en la Alcaldía de Panamá, fenómeno visible durante la gestión del entonces alcalde Bosco Ricardo Vallarino, del Panameñismo. Vallarino se separó del cargo en medio de un ambiente de tensiones y crisis administrativas internas, mociones que se relacionaron con agendas políticas y rupturas de alianzas, evidenciando cómo los vaivenes partidarios pueden enturbiar iniciativas técnicas públicas.Aunque la creación de la AAUD responde a un mandato legal de 2010, actores políticos vinculados a la Alcaldía, como Bosco Vallarino —quien desempeñó funciones ejecutivas en el Municipio de Panamá— tuvieron influencia indirecta en el debate y gestión de los servicios municipales de recolección de desechos durante su administración. Su salida y los conflictos surgidos entre partidos como Cambio Democrático y el Panameñismo generaron incertidumbre sobre la continuidad y coordinación entre instancias municipales y la entonces naciente AAUD, afectando orgánicamente la articulación político-técnica de la institución.