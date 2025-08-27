BDA reportaba pérdidas millonarias al año, de acuerdo a gerente del Banco Nacional

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, habló este miércoles 27 de agosto sobre el futuro del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) durante la sustentación de vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

“No se va a cerrar el BDA. Se va a optimizar su funcionamiento y convertirlo en un instituto”, aseguró Carrizo.

De acuerdo a su equipo técnico, el BDA actualmente tiene gastos de 23 millones de dólares en operación y solo registra ingresos de 7 millones de dólares, lo que significa una pérdida anual de 15 millones de dólares.

Advierten que si no se hacen ajustes, la institución va a seguir perdiendo los 15 millones en operaciones y unos 20 millones en deterioro de la cartera de préstamos.

El objetivo sería “enfocarlo en el pequeño productor”, ya que advierten que actualmente hay préstamos de hasta 4 millones de dólares a un solo sujeto, lo cual consideran no debe ser el objetivo de la institución.

El Banco Nacional de Panamá aspira a un presupuesto de 2.343,4 millones de dólares para inversión y funcionamiento en 2026.