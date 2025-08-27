BDA reportaba pérdidas millonarias al año, de acuerdo a gerente del Banco Nacional

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, habló este miércoles 27 de agosto sobre el futuro del <b><a href="/tag/-/meta/bda-banco-de-desarrollo-agropecuario">Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)</a></b> durante la sustentación de vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.'No se va a cerrar el BDA. Se va a optimizar su funcionamiento y convertirlo en un instituto', aseguró Carrizo.De acuerdo a su equipo técnico, el BDA actualmente tiene gastos de 23 millones de dólares en operación y solo registra ingresos de 7 millones de dólares, lo que significa una pérdida anual de 15 millones de dólares.Advierten que si no se hacen ajustes, la institución va a seguir perdiendo los 15 millones en operaciones y unos 20 millones en deterioro de la cartera de préstamos.El objetivo sería 'enfocarlo en el pequeño productor', ya que advierten que actualmente hay préstamos de hasta 4 millones de dólares a un solo sujeto, lo cual consideran no debe ser el objetivo de la institución.El Banco Nacional de Panamá aspira a un presupuesto de 2.343,4 millones de dólares para inversión y funcionamiento en 2026.