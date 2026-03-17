Bebé de 9 meses sigue en estado crítico en Veraguas: esto es lo que se sabe

Una bebé de 9 meses se mantiene en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Chicho Fábrega, tras haber sido ingresada de urgencia la noche del pasado 13 de marzo.

De acuerdo información que brindó el personal de salud la menor llegó al servicio de urgencias con un cuadro gastrointestinal severo y deshidratación grave, lo que obligó al personal de salud a activar de inmediato los protocolos de atención.

Debido a la gravedad de su condición, la paciente requirió soporte ventilatorio, incluyendo intubación y maniobras de reanimación, siendo posteriormente trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde permanece bajo vigilancia permanente.