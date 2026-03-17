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Bebé de 9 meses sigue en estado crítico en Veraguas: esto es lo que se sabe

Bebé de 9 meses lucha por su vida en Veraguas, autoridades contúan investigando el caso.
Bebé de 9 meses lucha por su vida en Veraguas, autoridades contúan investigando el caso. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/03/2026 16:16
Autoridades investigan caso de una bebé de 9 meses hospitalizada en estado grave.

Una bebé de 9 meses se mantiene en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Chicho Fábrega, tras haber sido ingresada de urgencia la noche del pasado 13 de marzo.

De acuerdo información que brindó el personal de salud la menor llegó al servicio de urgencias con un cuadro gastrointestinal severo y deshidratación grave, lo que obligó al personal de salud a activar de inmediato los protocolos de atención.

Debido a la gravedad de su condición, la paciente requirió soporte ventilatorio, incluyendo intubación y maniobras de reanimación, siendo posteriormente trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde permanece bajo vigilancia permanente.

Los médicos informaron que la menor recibe el tratamiento correspondiente; sin embargo, su estado continúa siendo delicado y su evolución en las próximas horas será clave.

Tras atender a la menor, los especialistas elaboraron un informe que fue remitido al Ministerio Público, dando paso a una investigación por un posible hecho delictivo.

Por el momento, no hay personas aprehendidas y las autoridades mantienen el proceso en curso.

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